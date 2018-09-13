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Костюков признан лучшим игроком "Енисея" в августе

Нападающий Михаил Костюков признан лучшим игроком "Енисея" в августе.

Болельщики красноярского клубы выбрали 27-летнего футболиста лучшим игроком месяца в ходе голосования.

Костюков провел в августе 4 матча и забил 2 гола, один из которых стал первым для красноярской команды в РПЛ.

Пресс-служба "Енисея"
Теги: Костюков Енисей
Сегодня, 08:33
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