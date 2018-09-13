Нападающий Михаил Костюков признан лучшим игроком "Енисея" в августе.Болельщики красноярского клубы выбрали 27-летнего футболиста лучшим игроком месяца в ходе голосования.Костюков провел в августе 4 матча и забил 2 гола, один из которых стал первым для красноярской команды в РПЛ.