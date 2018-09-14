Мануэл Фернандеш: я требую уважения - клуб поступает с мной некрасиво

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после ничьей в матче 7-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1) заявил, что требует уважения от руководства железнодорожников."Понятно, что я не буду вечно играть за "Локомотив". Одни игроки уходят, другие приходят, таков уж футбол.Но я требую уважения, и считаю, что клуб поступает некрасиво. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план.Мы разговариваем тему контракта уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит", - сказал Фернандеш.