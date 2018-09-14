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Мануэл Фернандеш: я требую уважения - клуб поступает с мной некрасиво

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после ничьей в матче 7-го тура РПЛ против "Динамо" (1:1) заявил, что требует уважения от руководства железнодорожников.

"Понятно, что я не буду вечно играть за "Локомотив". Одни игроки уходят, другие приходят, таков уж футбол.

Но я требую уважения, и считаю, что клуб поступает некрасиво. Так что причина не в деньгах. Учитывая, сколько титулов мы выиграли в последние годы, деньги отходят на второй план.

Мы разговариваем тему контракта уже месяца четыре. И я все это время, до сегодняшнего дня, жду ответов. Просто хочется, чтобы они все сказали прямо, я ведь именно так поступаю. Но пока этого не происходит", - сказал Фернандеш.

СЭ
Теги: Локомотив Фернандеш
Вчера, 23:54
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2
(1)
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:05) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У команды проблема с реализацией моментов, проблема в общекомандном настрое, проблема в сыгранности, а мы блин будем думать про контракт... Ману - хочешь доказать право на хороший контракт без снижения по возрасту? Выгрызай каждый матч! Тащи за собой команду! А то только в 7м туре проснулся, хоть как-то заиграл и при этом думает о контракте... Пока ты думаешь про уважение, а фактически боишься за контракт, команду тащит на себе только Крыховяк, а это неправильно и так уважения не добьешься
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Просто клубу платить 4 лимона игроку, которому больше 32 лет еще два сезона это риск.
Ману офигенный игрок, но если он будет думать больше о новом контракте, чем об игре, то такой игрок Локо не нужен.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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