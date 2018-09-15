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Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

"Локомотив сам довел ситуацию до точки невозврата. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли.

Мы не боимся возможных санкций за высказывание Ману, тем более, что он такого сказал?

Зимой мой клиент, скорее всего, покинет команду", - сказал агент.

СЭ
Теги: Локомотив Фернандеш
Сегодня, 14:28
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№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Развели Санту Барбару, клуб предложил уменьшенный контракт + прописанные бонусы.
Деньги клуб игроку платит, игрок больше думает об новом контракте и как дальше быть, клуб и игрок должны будут решить по окончании сезона.
Контракт до 30.06.2019, ну и куда он зимой уйдет. Если конечно так сильной неймется, то клуб потребует компенсацию и какой дурак ее заплатит за пол-года до окончания действия контракта ?
Ману нужен, но они с агентом тоже ведут себя неправильно.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Ditrih (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а ведь благодаря ему они чемпионами стали
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Странная политика проводниц.
Понабирали пенсионеров калек.
А своему лучшему игроку болт показалиъ
И еще там п.итарасы на трибунах чтото про исTERRYю говорили?

Дебилы б.ля (с)

Лучший у них Фарфан и Миранчук. Фернандеш как минимум третий, что тоже не плохо.
Ну мы тоже лучшего отпустили, правда приобрели Ташаева. Хотя тоже не блещем селекцией.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:52) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
А им некогда, они фильмы про Спартак снимают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: trent (Сегодня, 15:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:43) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Странная политика проводниц.
Понабирали пенсионеров калек.
А своему лучшему игроку болт показалиъ
И еще там п.итарасы на трибунах чтото про исTERRYю говорили?

Дебилы б.ля (с)
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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