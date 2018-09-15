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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет
Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.
"Локомотив сам довел ситуацию до точки невозврата. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли.
Мы не боимся возможных санкций за высказывание Ману, тем более, что он такого сказал?
Зимой мой клиент, скорее всего, покинет команду", - сказал агент.
СЭ
"Локомотив сам довел ситуацию до точки невозврата. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли.
Мы не боимся возможных санкций за высказывание Ману, тем более, что он такого сказал?
Зимой мой клиент, скорее всего, покинет команду", - сказал агент.
СЭ
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