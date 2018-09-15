Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента."Локомотив сам довел ситуацию до точки невозврата. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли.Мы не боимся возможных санкций за высказывание Ману, тем более, что он такого сказал?Зимой мой клиент, скорее всего, покинет команду", - сказал агент.