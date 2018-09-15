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Иван Обляков: хорошая игра, но 3:0 перебор (видео)

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пообщался с журналистами после победного матча с бывшей командой "Уфой"(3:0)



- Хорошая игра, но 3:0 перебор. Мы не настолько доминировали, но реализовали все свои моменты и выиграли.

- Каково играть на "Нефтянике" в качестве гостя?

- Ну ничего, я думаю привыкну. Еще за победами сюда приеду.

- В состав сегодня сам просился?

- Нет, конечно это решение тренера.

- Как приняли в новой команде, уже освоился?

- Да, с этим все прекрасно.

- Тренер не обращался к тебе с целью узнать какие то моменты из стана "Уфы"?

- Ну перекинулись парой фраз по этому поводу, но все равно он решает как играть и какой выбирать план на игру.

- Твои функции и роль в новой команде поменялись?

- Я хочу приносить пользу на любой позиции, куда меня поставит тренер.

- Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов? Какие эмоции вообще от этого события?
- Пока даже не думал об этом. Волнение всегда присутствует, но нужно его перебороть.

- Как оценишь игру новичка "Уфы" Тиля? По сути его брали, чтобы заменить тебя.

- Ну оценивать не моя работа, нов целом хороший игрок, техничный, видение поля на уровне, - передает корреспондент Rusfootball.
Теги: Обляков ЦСКА УФА Rвидео
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