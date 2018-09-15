Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:08
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
18:43
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
16:47
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
16:42
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
15:33
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
14:28
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
10:50
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (13)
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (13)
Иван Обляков: хорошая игра, но 3:0 перебор (видео)
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков пообщался с журналистами после победного матча с бывшей командой "Уфой"(3:0)
- Хорошая игра, но 3:0 перебор. Мы не настолько доминировали, но реализовали все свои моменты и выиграли.
- Каково играть на "Нефтянике" в качестве гостя?
- Ну ничего, я думаю привыкну. Еще за победами сюда приеду.
- В состав сегодня сам просился?
- Нет, конечно это решение тренера.
- Как приняли в новой команде, уже освоился?
- Да, с этим все прекрасно.
- Тренер не обращался к тебе с целью узнать какие то моменты из стана "Уфы"?
- Ну перекинулись парой фраз по этому поводу, но все равно он решает как играть и какой выбирать план на игру.
- Твои функции и роль в новой команде поменялись?
- Я хочу приносить пользу на любой позиции, куда меня поставит тренер.
- Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов? Какие эмоции вообще от этого события?
- Пока даже не думал об этом. Волнение всегда присутствует, но нужно его перебороть.
- Как оценишь игру новичка "Уфы" Тиля? По сути его брали, чтобы заменить тебя.
- Ну оценивать не моя работа, нов целом хороший игрок, техничный, видение поля на уровне, - передает корреспондент Rusfootball.
- Хорошая игра, но 3:0 перебор. Мы не настолько доминировали, но реализовали все свои моменты и выиграли.
- Каково играть на "Нефтянике" в качестве гостя?
- Ну ничего, я думаю привыкну. Еще за победами сюда приеду.
- В состав сегодня сам просился?
- Нет, конечно это решение тренера.
- Как приняли в новой команде, уже освоился?
- Да, с этим все прекрасно.
- Тренер не обращался к тебе с целью узнать какие то моменты из стана "Уфы"?
- Ну перекинулись парой фраз по этому поводу, но все равно он решает как играть и какой выбирать план на игру.
- Твои функции и роль в новой команде поменялись?
- Я хочу приносить пользу на любой позиции, куда меня поставит тренер.
- Нет страха перед дебютом в Лиге чемпионов? Какие эмоции вообще от этого события?
- Пока даже не думал об этом. Волнение всегда присутствует, но нужно его перебороть.
- Как оценишь игру новичка "Уфы" Тиля? По сути его брали, чтобы заменить тебя.
- Ну оценивать не моя работа, нов целом хороший игрок, техничный, видение поля на уровне, - передает корреспондент Rusfootball.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.