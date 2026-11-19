"Жду первой победы Сергея Овчинникова в качестве тренера "Локомотива".Но клубу будет непросто, потому что "Родина" была в хорошей форме перед паузой на матчи сборных и неплохо играет. "Локомотиву" нужно серьёзно отнестись к этой игре", - сказал Семин Metaratings.
В воскресенье, 22 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Родиной" и "Локомотивом". Встреча состоится на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Сергей Овчинников был назначен и.о. тренера "Локомотива" 17 ноября.