Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:34
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (1)
Иногда они возвращаются: «Локомотив» после 14-летнего перерыва вновь играет в Лиге чемпионов (1)
12:25
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
11:34
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников
10:42
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (55)
Денис Глушаков: если мне захочется, я в лицо все скажу тренеру, а не лайки буду ставить. Я же не дурак (55)
09:44
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала (26)
Денис Мацуев: раньше мы обсуждали футбол, а сейчас говорим о лайке футболиста актёру
Известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в форме стихов раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.
"Чем был хорош футбол 20-25 лет назад – мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему. Хотя мы все понимаем, что слово болельщика, тем более знаменитого, очень важно. Видно, что человек переживает. Мы все переживаем за нашу команду, у каждого есть своё мнение. Кто-то считает, что надо отказать тренеру, кто-то – что нет. Но этим всегда отличались болельщики «Спартака», которые высказывали своё мнение. Соглашаться с этим мнением – право каждого.
Дело не в том, что кто-то кого-то лайкнул. Видно, что что-то происходит. Команда – это живой организм. Когда что-то происходит, безусловно, что-то всплывает. Дыма без огня не бывает. Я очень хочу, чтобы "Спартак" выиграл свой первый матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Когда мы выиграем эти два матча, поверьте, никто не будет говорить ни о каких лайках", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
"Чем был хорош футбол 20-25 лет назад – мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему. Хотя мы все понимаем, что слово болельщика, тем более знаменитого, очень важно. Видно, что человек переживает. Мы все переживаем за нашу команду, у каждого есть своё мнение. Кто-то считает, что надо отказать тренеру, кто-то – что нет. Но этим всегда отличались болельщики «Спартака», которые высказывали своё мнение. Соглашаться с этим мнением – право каждого.
Дело не в том, что кто-то кого-то лайкнул. Видно, что что-то происходит. Команда – это живой организм. Когда что-то происходит, безусловно, что-то всплывает. Дыма без огня не бывает. Я очень хочу, чтобы "Спартак" выиграл свой первый матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Когда мы выиграем эти два матча, поверьте, никто не будет говорить ни о каких лайках", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.