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Денис Мацуев: раньше мы обсуждали футбол, а сейчас говорим о лайке футболиста актёру

Известный пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев прокомментировал ситуацию с игроками команды Андреем Ещенко и Денисом Глушаковым, лайкнувшими ролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в форме стихов раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Чем был хорош футбол 20-25 лет назад – мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему. Хотя мы все понимаем, что слово болельщика, тем более знаменитого, очень важно. Видно, что человек переживает. Мы все переживаем за нашу команду, у каждого есть своё мнение. Кто-то считает, что надо отказать тренеру, кто-то – что нет. Но этим всегда отличались болельщики «Спартака», которые высказывали своё мнение. Соглашаться с этим мнением – право каждого.

Дело не в том, что кто-то кого-то лайкнул. Видно, что что-то происходит. Команда – это живой организм. Когда что-то происходит, безусловно, что-то всплывает. Дыма без огня не бывает. Я очень хочу, чтобы "Спартак" выиграл свой первый матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Когда мы выиграем эти два матча, поверьте, никто не будет говорить ни о каких лайках", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".
Теги: Назаров Глушаков Спартак
Сегодня, 14:17
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№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:11) #
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Для того,чтобы выигрывать надо хотя бы что-то на поле создавать! Это как в бородатом анекдоте про бога - ...я не против помочь выиграть ему в лотерею,но пусть хотя бы лотерейный билет купит!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Ростов»
Прав гениальный Музыкант.

Гений -он во всем гений.

Мацуев всегда был Человеком и Мужиком в высказываниях, настоящий сибиряк, одним словом.


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:43) #
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Я очень хочу, чтобы "Спартак" выиграл свой первый матч в Лиге Европы и дерби с ЦСКА. Когда мы выиграем эти два матча, поверьте, никто не будет говорить ни о каких лайках", - цитирует Мацуева "Чемпионат.сом".

Если мы выиграем оба матча (думаю две ничьих реальней) - мы вообще не будем говорить. Только мычать от счастья.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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