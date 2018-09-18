Евгений Кафельников жестко ответил Радимову, вставшему на защиту Глушакова

Влад,не еби нам ??? мозги! Занимайся своим "народным достоянием", мы сами разберёмся https://t.co/YrKlmSSB63 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) September 18, 2018

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в жесткой форме ответил главному тренеру "Зенита-2" Владиславу Радимову, который поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. После это спортивные СМИ сообщили, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом.