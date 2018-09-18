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Евгений Кафельников жестко ответил Радимову, вставшему на защиту Глушакова

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в жесткой форме ответил главному тренеру "Зенита-2" Владиславу Радимову, который поддержал полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.



Вчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков. После это спортивные СМИ сообщили, что Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основным составом.
Теги: Кафельников Глушаков Радимов Спартак Ещенко Каррера
Вчера, 23:17
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№20 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Одни дол..ебы , общение через интернет
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№19 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно, если ракетке разбить еблет и выложить в ютуб. глушаков лещенко постаят под этим видосом свои лукасы?


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№18 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вафельников хамло, в дубль его, к Глушаку.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№17 Написал: tiki Москва (Сегодня, 00:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Кафельников реальное быдло,а ведь публичный чел...

так накатил - вот и пост готов
мечта журналиста)
элементарно писать матом медийной личности - уже не очень.
а так...как написали ниже - лучше бы за дочерью смотрел.
одна наркоманит.второй бухает.
и таких еще "цитируют"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№16 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
waldemar,
Еще бы ты кем-то являлся по жизни


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№15 Написал: Thriller (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Свиные интернет-войны | Часть стопиццотая smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№14 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кафельников реальное быдло,а ведь публичный чел...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Друг познается в беде, это не для свиней, если нет даже элементарного чувства признательности футболистам, завоевавшим их клубу чемпионство. Да и вся сложившаяся ситуация в этом колхозе, явно показала, что человеческие отношения друг к другу, уважение, отсутствуют напрочь. А в купе с остервенелостью, какой они выплёскивают это всё наружу, дают основание говорить, что весь спартак, это одно сплошное гнильё.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: foxship Стая бандерлогов (Вчера, 23:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мда.. Кафель... Для...


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 23:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
waldemar,
Пост, набранный капсом, выдаёт, что ты - дурачок.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Trucha (Вчера, 23:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вафельников как обычно)
Сразу видно настоящий Срамтаковец smile
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С НИМ Я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН,РАДИМОВ КАК ЧЕЛОВЕК ПОЛНОЕ ГОМНО,ДА КАК ИГРОК НЕ ВЫДАЮЩИЙСЯ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: Zenitcheg Finland (Вчера, 23:38) #
  • +1
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Болеет за:
«Барселона»
Что??? "мы сами разберемся"??? Ахаха, тот момент, когда эта теннисистка воображает из себя неотъемлемую часть спартака:D


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Александр Ковалёв (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (9)
online

У него свиные мозги?
Жаль его...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: Primus Москва (Вчера, 23:29) #
  • -10
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Болеет за:
«Спартак»
У Радимова подопечные на последнем месте в таблице. Других забот у него по ходу нет smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Вчера, 23:28) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кафельникову бы лучше дочерью своей, обдолбанной шалавой, заняться.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: serge59 Москва (Вчера, 23:27) #
  • -9
  •  (19)
Болеет за:
«МЮ»
Евгений, в кои то веки на 100500 согласен с вами...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: VanDok Киров (Вчера, 23:26) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=Зритель]Бог не услышал Влада.[/q
Зато кафель во всей свой культурной красе
В этом и разница между болельщиками, Зенитовцы успокаивают свинок, а те друг в друга (и в тренера) говном кидаются
Регистрация: 7.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:24) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
И правду, не епи им мозги, они сами себе это сделают.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Зритель (Вчера, 23:20) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Бог не услышал Влада.


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
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