Учредитель фонда "Анжи живи": теперь каждый болельщик сможет помочь клубу не словом, а делом

Бывший тренер "Анжи" Алияр Исмаилов стал учредителем фонда "Анжи Живи", который создан с целью сбора средств на погашение долгов клуба."Когда в социальных сетях начался флешмоб "АнжиЖиви", многие спрашивали: как можно помочь команде? В том числе и многие мои друзья задавали этот вопрос.И я принял решение взять инициативу на себя и создал фонд в поддержку нашего клуба. Теперь каждый болельщик "Анжи" может помочь клубу не словом, а делом", — сказал Исмаилов.После семи туров РПЛ "Анжи" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе три очка.