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Учредитель фонда "Анжи живи": теперь каждый болельщик сможет помочь клубу не словом, а делом

Бывший тренер "Анжи" Алияр Исмаилов стал учредителем фонда "Анжи Живи", который создан с целью сбора средств на погашение долгов клуба.

"Когда в социальных сетях начался флешмоб "АнжиЖиви", многие спрашивали: как можно помочь команде? В том числе и многие мои друзья задавали этот вопрос.

И я принял решение взять инициативу на себя и создал фонд в поддержку нашего клуба. Теперь каждый болельщик "Анжи" может помочь клубу не словом, а делом", — сказал Исмаилов.

После семи туров РПЛ "Анжи" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе три очка.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
Сегодня, 18:20
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№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Судя по тому что весь Дагестан это сплошное воровство и коррупция, по крайней мере так явствует из СМИ , то же самое происходит и в клубе.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 18:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Давно пора избавиться от этого недоразумения
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
надеюсь это говно больше в РПЛ не увидим
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Fen (Сегодня, 18:33) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Я так понимаю, руководство региона не хочет выдавать деньги из-за опасений жесткого распила. А фаны должны скинуться в фонд свято веря в безупречность и непогрешимость структуры, так что ли?


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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