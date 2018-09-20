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Ринат Билялетдинов: "Зенит" ждет серьезный бой с "Локомотивом"

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом".

"Зенит" ждет серьезный бой. В прошлом году в Питере "Локомотив" выиграл 3:0. Повторить тот счет, конечно, сложно, но настраиваться москвичи будут серьезно. Разозленный неудачей, да еще и отстающий в чемпионате "Локомотив" определенно даст бой. Скажу, что ничья для "Зенита" была бы неплохим результатом. Тогда сохранится отрыв в таблице. Выиграть же будет очень непросто: в соперниках разъяренная команда с мастеровитыми ребятами. "Локомотив" может и прорвать, как год назад. "Зениту" нужно быть повнимательнее (смеется)", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
Теги: Билялетдинов Р. Зенит Локомотив
Сегодня, 17:22
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(1)
№4 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
видели мы нынешний Локо))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
В прошлом году в Питере "Локомотив" выиграл 3:0.

в этом 3-0 Локо проепёт!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:37) #
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  •  (6)
online

Скажу, что ничья для "Зенита" была бы неплохим результатом.

Можешь говорить сколько угодно. Но огромный и великолепный стадион , наполненный яркими людьми, просто даже шанса не оставит . Таково мнение кота.
2-1


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это да
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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