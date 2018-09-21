Дарья Глушакова: Денис не занимался ничем, кроме футбола и баб

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья по ходу передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о размолвке с мужем.– Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме, – утверждает Дарья. – Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с "Локомотивом" поехал на сборы. Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.– Да, потому что любила.– Дети со мной.– Валерия в первый класс пошла, Саше два года всего.