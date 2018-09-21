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Дарья Глушакова: Денис не занимался ничем, кроме футбола и баб

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья по ходу передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о размолвке с мужем.

– Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме, – утверждает Дарья. – Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с "Локомотивом" поехал на сборы. Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.

– А вы его прощали?

– Да, потому что любила.

– Дети с кем живут?

– Дети со мной.

– Общаются с отцом?

– Валерия в первый класс пошла, Саше два года всего.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 19:42
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№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:45) #
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online

Цитата: yuri
Вот дверь, вот порог-Писдуйте на бобсокер, где все чинно и благородно. Здесь мужчины рассуждают о смысле бытия, о разных коллизиях и т.л.

Что Юрец, выпuздили с Боба за шизофрению??? Теперь тут, в коллизиях аки в боярышнике, на полную лоханку???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:42) #
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online

Цитата: Black Buffalo
А накакие шиши эта тварь жила? ...

Накакие пишется раздельно, сэр. Вечер медленно и незаметно перешел в ночью Дыня в небе, темное небо. Эта тварь тоже человек. Свора шакалов обступала кота.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
А накакие шиши эта тварь жила? ...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:33) #
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online

Цитата: ФКСМ_1922
Пора бросать этот сайтишко. Вообще не по теме пишут. Суют свой нос не в свои дела.

Без проблем.Главный редактор гладил кота . Кот резко ответил на невзрачные нападки на портал. -Вот дверь, вот порог-Писдуйте на бобсокер, где все чинно и благородно. Здесь мужчины рассуждают о смысле бытия, о разных коллизиях и т.л. Попутный ветер в жопу дует..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пора бросать этот сайтишко. Вообще не по теме пишут. Суют свой нос не в свои дела.


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Уважаемая администрация!
Если вы запамятовали, это сайт (напишу в русской транскрипции) Русфутбол, а не сайт "Околофутболагрязноебелье"...
Сыграно 7 туров ЧР, началась ЛЧ и ЛЕ... Может, обсудим?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:03) #
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online

Я влюбилась, эту историю все знают.

Как бы точно. Кот курил- любили Глушакова?-Абсолютно, сэр, души своей не панимала тогда, да. Вы понимаете что свидетельствуете против себя?- Нет, синьор. Довольно мощный мужчинка и повода не давал ни разу!. А Вы?-- Никогда не было, можете спросить у святой Матрены Прасковьевны-это правда!. -Мда - тяжелый случай, однако.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Реал»
сцуко,как близко,всю жизнь люблю футбол и баб
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Dvenyatin_Druz_ Санкт-Петербург (Сегодня, 20:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я один не понял, что здесь происходит?..................Или солнце вращается вокруг луны?...
Регистрация: 2.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он футболом семью кормил,поэтому ты за него и держалась.А как дела плохо пошли решила его совсем утопить,вывалив наружу эту историю.Диагноз иждивенка-истеричка


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:54) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Админы как вы затрахали со своими "футбольными новостями", латентные дегенераты
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:48) #
  • +2
  •  (4)

– Общаются с отцом?

– Валерия в первый класс пошла, Саше два года всего.

joy


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (5)

В одном Глушаков точно прав- от такой епанашки свалил


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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