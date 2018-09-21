Дарья Глушакова: Денис не занимался ничем, кроме футбола и баб

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:40
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
Экс-тренер "Зенита" Петржела рассказал как руководство "Газпрома" вмешивалось в его работу (12)
14:28
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
Тотти: всегда говорил, что буду носить только одну форму - поэтому не поехал доигрывать в Азию. Я человек слова, сейчас это редкость (2)
12:40
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
Гаджи Гаджиев: происходящее в "Спартаке" делает команду неоднородной. А при этом очень сложно добиваться результата (1)
12:16
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
Экс-наставник "Спартака" лидирует по количеству выигранных матчей в Лиге Европы среди тренеров (9)
11:04
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
Форвард "Астаны": спасти ничью, забив киевскому "Динамо" на 95 минуте – да у меня радости полные штаны
10:39
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Такума Нисимура: наш тренер много общается с игроками. Недавно он посоветовал мне отличный японский ресторан (3)
Дарья Глушакова: Денис не занимался ничем, кроме футбола и баб
Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья по ходу передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала о размолвке с мужем.
– Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме, – утверждает Дарья. – Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с "Локомотивом" поехал на сборы. Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.
– А вы его прощали?
– Да, потому что любила.
– Дети с кем живут?
– Дети со мной.
– Общаются с отцом?
– Валерия в первый класс пошла, Саше два года всего.
"Спорт-Экспресс"
– Его адвокат сказала, что мы полгода не живем вместе. Ну какие полгода, если 14 июня мы вместе были на открытии сезона, это было в Инстаграме, – утверждает Дарья. – Мы вместе с 2008 года. Когда мы встретились, он только приехал из Иркутска. Начали встречаться, Денис когда с "Локомотивом" поехал на сборы. Я влюбилась, эту историю все знают. Я не знала, кто он, не думала о деньгах – это была моя первая любовь. Возможно, он меня любил. Но на протяжении десяти лет он мне изменял. Он не занимался ничем, кроме футбола и баб, телок.
– А вы его прощали?
– Да, потому что любила.
– Дети с кем живут?
– Дети со мной.
– Общаются с отцом?
– Валерия в первый класс пошла, Саше два года всего.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.