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Защитник ЦСКА опубликовал провокационное фото с матча со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Никита Чернов опубликовал провокационное фото с игры восьмого тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).

На фотографии Чернов сидит на лежащем форварде красно-белых Луизо Адриано.

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Суть матча в одном фото ???

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Теги: Чернов ЦСКА Адриано Спартак
Сегодня, 20:02
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(18)
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№40 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
killerman77,
Муд..ла, ты?!


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№39 Написал: honey (Сегодня, 22:27) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Антуан Грейцман
Что говорить, Спартак нынче говняный.

А выше идет команды, у которой пол-состава - молодежь из дубля. Ну, это не достижение.

А то, что с пол-составом молодежи лучше играли - достижение.

Если этот ЦСКА с молодежью выиграет бронзу, как Зенит в 1998-м, за него вся страна болеть будет. Как тогда за Зенит.

Так они уже забыли, что у ЦСКА очень молодая и новая команда. Так и зачем да, когда есть отмазка, ведь спартак сейчас плохо играет, а вот когда он будет... и так далее. Просто уши вянут.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№38 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 22:18) #
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Кепончег УЕФА,
луиз, ты ?!
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
№37 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Ахилл
Даже такой Спартак выше вас в таблице идет. И это совсем не смешно. Для вас, разумеется. Хотя, если вам смешно-да ради Бога...

Что говорить, Спартак нынче говняный.

А выше идет команды, у которой пол-состава - молодежь из дубля. Ну, это не достижение.

А то, что с пол-составом молодежи лучше играли - достижение.

Если этот ЦСКА с молодежью выиграет бронзу, как Зенит в 1998-м, за него вся страна болеть будет. Как тогда за Зенит.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№36 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 22:14) #
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online

[quote=Ахилл][quote=Евгений Буров]лихо у коней 8 новых игроков а Спартак проблемный сам то понял чего настрочил[/quote]
За проблемный Спартак-это не я настрочил-уважаемый человек в футбольном мире настрочил. Кто-не помню, да и неважно это. А все конявые были в своей победе уверены-за малым изъятием. А вот и птица Обломинго прилетела. Вы даже такой Спартак, на конь-арене обыграть не можете. А нормальный Спартак вам без шансов треху кладет. Как в последнем дерби. Даже такой Спартак вЖитравма все да у вас каждый годпо2 состава и все плачете 15 лет одни слезы
тебе не надоело обсасывать ту треху больше вспомнить не чего а я вот помню когда Вагнер играл и по 5 вам закидовали и последние лет 10 ну очень мало побед над конями и что давай теперь памятники поставим впм за треху а коням за петра я тебе так скажу в будущее надот смотреть а не жить прошлым уже не интересно однои то же к стати играем за очки а не за трехи и тот сезон по 3 разбежались wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№35 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Лучше бы играл так как юморит...
Там никто из оставшихся в основе поросят не лайкнул?.. laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№34 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чернов же дно в матче, худший у коней, наверное

andrej95602,
Одна негра помню исиерила как пьяная шалава, выпрашивая пенальти, а затем строча истории в Инстаграме


--------------------
аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№33 Написал: andrej95602 (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: P. Holmberg
А в чем провокация? Фото наверняка взято из какого- то фотоотчета о матче)) Наверняка есть в каком- то СМИ. Не сам же он его делал. А фото очень показательное.

Адриана катался по попяне, как эпилептик. вообще по бабски себя вел, выпрашивая стандарт. Вернее - по=свински.Понятно, что выполнял установку Кареры- валяться от любого контакта. Авось на стандартах отскочат)))

Цитата: Charodei
Андриано давно уже погоняло ,,Неваляшка".Он в основном всегда штрафные и пенальти выпрашивает.Противно смотреть на это.Неймара напоминает этими ужимками...


Ну не надо сравнивать говноклоуна с футболистом)) Неймар , канеш, тот еще мастер пантомимы, но он и , стоя на ногах феерит. А это чучело, только в партере)))

Просто у поросей всегда тренеры-новаторы. Алень изобрёл схему в 8 защитников, а у итальяшки тактика когда одна негра падает постоянно, а другая штрафные должна забивать smile
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№32 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Негр развалился на газоне. Ослик стоит на коленях. Ну и в чем видит суть этот "чирик"?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№31 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (11)

А в чем провокация? Фото наверняка взято из какого- то фотоотчета о матче)) Наверняка есть в каком- то СМИ. Не сам же он его делал. А фото очень показательное.

Адриана катался по попяне, как эпилептик. вообще по бабски себя вел, выпрашивая стандарт. Вернее - по=свински.Понятно, что выполнял установку Кареры- валяться от любого контакта. Авось на стандартах отскочат)))

Цитата: Charodei
Андриано давно уже погоняло ,,Неваляшка".Он в основном всегда штрафные и пенальти выпрашивает.Противно смотреть на это.Неймара напоминает этими ужимками...


Ну не надо сравнивать говноклоуна с футболистом)) Неймар , канеш, тот еще мастер пантомимы, но он и , стоя на ногах феерит. А это чучело, только в партере)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:04) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
походу негр вовсе не размер пойманной рыбы показывает laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№29 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:03) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Charodei,
По пеналям - привет Марио Фернандесу
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№28 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что тут скажешь, Чернов тупой осел
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№27 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Конь неординарной ориентации..
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№26 Написал: Киклоп Россия (Сегодня, 20:40) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Обезьяну вообще много падал и лежал на поле не один раз.

Ты чего возбудилась мокрощелка-xуecoска? Мартышки-обезьянки за девок ноги раздвигают. Мармазетки. У нас просто черные парни. Негры. smirk


--------------------
Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№25 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:40) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Евгений Буров
лихо у коней 8 новых игроков а Спартак проблемный сам то понял чего настрочил

За проблемный Спартак-это не я настрочил-уважаемый человек в футбольном мире настрочил. Кто-не помню, да и неважно это. А все конявые были в своей победе уверены-за малым изъятием. А вот и птица Обломинго прилетела. Вы даже такой Спартак, на конь-арене обыграть не можете. А нормальный Спартак вам без шансов треху кладет. Как в последнем дерби. Даже такой Спартак выше вас в таблице идет. И это совсем не смешно. Для вас, разумеется. Хотя, если вам смешно-да ради Бога...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№24 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: Фонтанка
белое на чёрном laughing

Не, почти под Алису, : "Красное на чёрном" год тока не помню, кажеца конец 80-х.

"Блок Ада" альбом, 1987 (как такое можно не помнить?). Но тут скорее про книгу про шахматиста Алехина "Черное и белое". Еще надгробный памятник Хрущеву напоминает.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№23 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 20:34) #
  • +6
  •  (14)
online

Цитата: Ахилл
Ну, кони педальные рассчитывали на легкую победу над проблемным Спартаком. Но что-то пошло не так. У них бомбит. С пятого места. Ничего-побомбит-перестанет. А где гондон с мертвым Майклом Джексоном на аве? Так дышал, так дышал...А теперь, видно, сдох. Или у тетки на блинах.

лихо у коней 8 новых игроков а Спартак проблемный сам то понял чего настрочил laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№22 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 20:33) #
  • +6
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
И где тут провокация?У Андриано давно уже погоняло ,,Неваляшка".Он в основном всегда штрафные и пенальти выпрашивает.Противно смотреть на это.Неймара напоминает этими ужимками...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№21 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (13)

Spartacus1971,
Хочет получить дисквалификацию
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№20 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:24) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
И зачем это?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№19 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
joy sweat_smile Красивооооооооо!!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№18 Написал: GPS (Сегодня, 20:23) #
  • -5
  •  (21)

Осел с самоназванным погонялом "Чирик" laughing
91 это IQ?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№17 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 20:21) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
белое на чёрном laughing

Не, почти под Алису, : "Красное на чёрном" год тока не помню, кажеца конец 80-х.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№16 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:21) #
  • -11
  •  (29)

Кони, где вы таких дешевых дебилов набрали? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:19) #
  • +2
  •  (26)
Болеет за:
«Локомотив»
Обезьяну вообще много падал и лежал на поле не один раз.
Это не провокация, вот гнилое спартаковское видео об ЦСКА это провокация.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
И кто тут Конь? smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:15) #
  • +1
  •  (29)
Болеет за:
«Зенит»
Конь верхом на свинье, чего только не увидишь в РПЛ
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
Паренёк ничем,кроме грязной игры на поле не отметился,а всё туда же...Дебил малолетний.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
белое на чёрном laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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