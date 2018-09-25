Орлов: качественной игры от Маркизио стоит ожидать в октябре

Российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форме Клаудио Маркизио."Для Семака сейчас самый главный вопрос – как совместить Паредеса и Маркизио?Конечно, по качеству игры они оба высокого уровня. С приходом итальянца Паредес моментально стал лучше тренироваться и играть. Маркизио для него – кумир!Правда, в матче с "Копенгагеном" сказалась физическая неготовность Маркизио, потому что футбол был повыше качеством. Всё-таки для него сейчас самое главное — подвести себя физически. Качественной игры от Маркизио стоит ожидать в октябре. Думаю, после второго перерыва в чемпионате он сможет бороться за место в основном составе", - сказал Орлов.