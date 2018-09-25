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Орлов: качественной игры от Маркизио стоит ожидать в октябре

Российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форме Клаудио Маркизио.

"Для Семака сейчас самый главный вопрос – как совместить Паредеса и Маркизио?

Конечно, по качеству игры они оба высокого уровня. С приходом итальянца Паредес моментально стал лучше тренироваться и играть. Маркизио для него – кумир!

Правда, в матче с "Копенгагеном" сказалась физическая неготовность Маркизио, потому что футбол был повыше качеством. Всё-таки для него сейчас самое главное — подвести себя физически. Качественной игры от Маркизио стоит ожидать в октябре. Думаю, после второго перерыва в чемпионате он сможет бороться за место в основном составе", - сказал Орлов.

Радио "Зенит"
Теги: Орлов Зенит Маркизио
Сегодня, 11:35
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4
(1)
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы Орлов ещё уточнил, с кем это "Маркизио надо бороться за место в составе", то было бы замечательно. Или он так и не понял, что итальянец сильнее и Паредеса, и уж, тем более, Кузяева, Шатова, Ерохина, хоть у некоторых и чуть другие позиции. Так что главный вопрос для Семака и приятная головная боль- куда поставить Кокорина, который опаснее в атаке, чем Дзюба, потому что может обвести, обладает поставленным ударом, быстрее и резче, и тем более, чем Ерохин и Шатов, не говоря уже о Маке. Дриусси убрать сложно, потому что он выполняет очень большой объём работы, некоторым малозаметный, но эффективный.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:07) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Sergeevich
Вообще-то это Ваше личное дело (как и с кем "заниматься"), но все же в нашей стране запрещена пропаганда гомосексуализма, так что я бы не советовал вам так открыто это пропагандировать.

Расформируйтесь. И о гомосексуализме с прочими извратами забудут в этой стране навсегда
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
капля никотина,

Опытом делитесь?

Вообще-то это Ваше личное дело (как и с кем "заниматься"), но все же в нашей стране запрещена пропаганда гомосексуализма, так что я бы не советовал вам так открыто это пропагандировать. wink
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:38) #
  • -6
  •  (8)

Даты нет точной??

"Для Семака сейчас самый главный вопрос – как совместить Паредеса и Маркизио?

Как обычно в голубятне - в позе 69
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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