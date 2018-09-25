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Василий Уткин: болельщики в России – это погрешность

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию относительно возможного переноса матча "Енисей" – "Спартак" из Красноярска в Москву или Тюмень.

"Спартак" и "Енисей" решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через 2 недели. Меньше – 7 октября. Таким образом, все учтено, кроме одного. Резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд.

И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность. По этому поводу очень важно не яриться. Потому что это просто факт. И о нем надо вспоминать, когда хочется написать торжествующее нечто о выросшей посещаемости, о том, сколько ходит народу на футбол в Саранске, Волгограде, где угодно. Потому что это такая дихотомия. Две стороны одной сущности.

Никто же не хочет никого обижать, унижать, жать, твою мать и так далее. Это просто неважно. Знакомое ощущение. Дураки те, кто об этом забывает. Вот так и есть нормально. "Спартак" и "Енисей" меняются стадионами... Или болельщиками? Или тренерами? Я забыл. Официальная реакция РПЛ: болельщики брали билеты на свой страх и риск. Это цитата. Ну, а я о чем? Сама-сама", – написал Уткин в телеграме.
Теги: Уткин Спартак Енисей
Сегодня, 21:05
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№6 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть уткин и пиарится, но без него было бы скучно
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вася решил в адеквата поиграть)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Как то странно Уткин о болелах позаботился! На самом деле чистой воды пиар! Как то надо о себе напомнить! smirk

надо очки ему набирать ...а то его уже втоптали ..одни уши торчат..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:12) #
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online

написал Уткин в телеграме.
Срочно забирай свой страх и риск тчк телеграфируй РПЛ. Вася. Дедушке.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:10) #
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Как то странно Уткин о болелах позаботился! На самом деле чистой воды пиар! Как то надо о себе напомнить! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Василий радует уже второй раз!) Писательская составляющая явно пошла ввысь! Молодец!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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