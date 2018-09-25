Василий Уткин: болельщики в России – это погрешность

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал ситуацию относительно возможного переноса матча "Енисей" – "Спартак" из Красноярска в Москву или Тюмень."Спартак" и "Енисей" решили поменяться матчами. Стандартная практика. Бывает. Фокус только в том, что первый матч должен был состояться в Тюмени (или Красноярске, да хоть где) уже через 2 недели. Меньше – 7 октября. Таким образом, все учтено, кроме одного. Резона болельщиков. Спартаковские ведь уже бронировали билеты и отели на выезд.И это спокойно, очень точно и без эмоций указывает на то, какое место занимают болельщики в картине футбольного устройства России. Никого не волнует. Ничего. Вообще. Это погрешность. По этому поводу очень важно не яриться. Потому что это просто факт. И о нем надо вспоминать, когда хочется написать торжествующее нечто о выросшей посещаемости, о том, сколько ходит народу на футбол в Саранске, Волгограде, где угодно. Потому что это такая дихотомия. Две стороны одной сущности.Никто же не хочет никого обижать, унижать, жать, твою мать и так далее. Это просто неважно. Знакомое ощущение. Дураки те, кто об этом забывает. Вот так и есть нормально. "Спартак" и "Енисей" меняются стадионами... Или болельщиками? Или тренерами? Я забыл. Официальная реакция РПЛ: болельщики брали билеты на свой страх и риск. Это цитата. Ну, а я о чем? Сама-сама", – написал Уткин в телеграме.