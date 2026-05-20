Лунёв высказался о Гусеве на фоне слухов о назначении Шварца в "Динамо"

Голкипер "Динамо" Андрей Лунёв поддержал главного тренера команды Ролана Гусева на фоне слухов о возможном возвращении Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
Вратарь дал понять, что внутри коллектива рассчитывают продолжить работу с нынешним наставником.

- Внутри команды есть единство. Я двумя руками за то, чтобы Саныча оставили. И мы бы работали дальше, чтобы вместе добиться долгожданного трофея, - цитирует вратаря Legalbet.

Ролан Гусев возглавил бело-голубых по ходу сезона после ухода Валерия Карпина. Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб может вернуть Сандро Шварца. Отмечалось, что специалист уже договорился о контракте с клубом.

По итогам чемпионата России "Динамо" набрало 45 очков и завершило сезон на седьмой строчке турнирной таблицы.

