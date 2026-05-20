Анчелотти провёл жёсткий разговор с Неймаром и выдвинул ему условия - источник

Карло Анчелотти ранее включил Неймара в окончательную заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Как пишет Globo, перед этим тренер провёл видеозвонок с игроком и обозначил новые условия его роли в команде. 34-летний экс-футболист "Барселоны" и "ПСЖ" больше не будет игроком стартового состава, лишится капитанской повязки и передаст десятый номер Винисиусу Жуниору. Также Анчелотти потребовал соблюдать новые правила поведения.



Отмечается, что Неймар принял все условия и согласился помогать сборной в любой роли.