Как сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU", специалист не планирует оставаться в штабе Сандро Шварца и хочет продолжить самостоятельную тренерскую карьеру.
По информации источника, Гусев больше не хочет работать в роли помощника, как это было при Марцеле Личке и Валерии Карпине. Отмечается, что тренер рассчитывал добиться серьёзного результата с нынешним составом бело-голубых, а также имел вариант с ЦСКА.
Будущее Романа Шаронова и Юрия Жиркова в тренерском штабе команды пока остаётся неопределённым.
Стало известно, останется ли Гусев в тренерском штабе "Динамо" - источник
Ролан Гусев, вероятнее всего, покинет московское "Динамо".
