Раскрыты финансовые условия контракта Шварца с "Динамо" - источник

Московское "Динамо" договорилось о возвращении Сандро Шварца на пост наставника команды.
Как информирует "Спорт-Экспресс", стороны уже согласовали финальные детали сотрудничества, а официальный контракт может быть подписан в ближайшие дни.

По информации источника, зарплата немецкого специалиста в столичном клубе составит около 1,7 миллиона евро за сезон. Ожидается, что Шварц прилетит в Москву в июне, когда бело-голубые начнут подготовку к новому чемпионату.

Напомним, ранее немец уже работал в "Динамо", покинув клуб в 2022 году.

