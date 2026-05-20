Как информирует "Спорт-Экспресс", стороны уже согласовали финальные детали сотрудничества, а официальный контракт может быть подписан в ближайшие дни.
По информации источника, зарплата немецкого специалиста в столичном клубе составит около 1,7 миллиона евро за сезон. Ожидается, что Шварц прилетит в Москву в июне, когда бело-голубые начнут подготовку к новому чемпионату.
Напомним, ранее немец уже работал в "Динамо", покинув клуб в 2022 году.
Раскрыты финансовые условия контракта Шварца с "Динамо" - источник
Московское "Динамо" договорилось о возвращении Сандро Шварца на пост наставника команды.
Фото: ФК "Динамо"