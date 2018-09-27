Тренер сборной Доминики о том, почему голосовал за Черчесова: он подарил надежду

Главный тренер сборной Доминики Раджеш Лачу рассказал, почему проголосовал за тренера национальной команды России Станислава Черчесова в голосовании ФИФА за звание лучшего тренера 2018 года."Черчесов подарил такой маленькой нации, как наша, надежду, что и нам по силам играть с большими сборными и стать "убийцами гигантов".Он показал нам, что невозможное – возможно, а дисциплина и командная работа могут выигрывать футбольные матчи и, тем самым, объединять вокруг себя всю страну", – сказал Лачу.