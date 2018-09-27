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Тренер сборной Доминики о том, почему голосовал за Черчесова: он подарил надежду

Главный тренер сборной Доминики Раджеш Лачу рассказал, почему проголосовал за тренера национальной команды России Станислава Черчесова в голосовании ФИФА за звание лучшего тренера 2018 года.

"Черчесов подарил такой маленькой нации, как наша, надежду, что и нам по силам играть с большими сборными и стать "убийцами гигантов".

Он показал нам, что невозможное – возможно, а дисциплина и командная работа могут выигрывать футбольные матчи и, тем самым, объединять вокруг себя всю страну", – сказал Лачу.

СЭ
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 10:33) #
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Какого гиганта убили? Испанию по пенальти? Или кого-нибудь ещё?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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