Новости партнеров

Молодежки "Анжи" и "Зенита" сыграли вничью

Молодежное первенство

9 тур

"Анжи" – "Зенит" 1:1

Голы: Симдянкин, 40, Мохаммад, 48

"Анжи": Сугробов, Калошин, Ханмурзаев, Чистяков, Михайлов, Исалов, Магомедов, Андямов, Магомедов, Суханов, Мохаммад

"Зенит": Рыбиков, Запрягаев, Молчан, Плотников, Першин, Колдунов, Левин, Соловейчик, Симдянкин, Шамкин, Смирнов
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 14:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.