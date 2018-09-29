Федор Смолов успешно перенес операцию и пропустит более месяца

Сегодня нападающий "Локомотива" Федор Смолов перенес оперативное вмешательство на поврежденной ключице. Операция прошла в штатном режиме без осложнений.Реабилитацию Федор будет проходить на базе "Локомотива" в Баковке.Ориентированный срок реабилитации составит 30-40 дней.