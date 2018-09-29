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Федор Смолов успешно перенес операцию и пропустит более месяца

Сегодня нападающий "Локомотива" Федор Смолов перенес оперативное вмешательство на поврежденной ключице. Операция прошла в штатном режиме без осложнений.

Реабилитацию Федор будет проходить на базе "Локомотива" в Баковке.

Ориентированный срок реабилитации составит 30-40 дней.

ФК "Локомотив"
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 14:27
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3
(0)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (2)

Поиграл в ЛЧ.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья Смолову.
Ключица пакость.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:40) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Плохая новость, мы всё ждём, когда дрезинщики будут играть вдесятером, как в матче с Балтикой.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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