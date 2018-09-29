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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Кротов: установил себе планку в 12 голов за сезон - начало положено
Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов после матча 9-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1) выразил уверенность, что в следующей матче забьет еще.
"Я установил себе планку в 12 голов за сезон. Начало положено. Следующего гола ждите в следующем матче.
Второй не забил, поскольку защитник соперника вынес мяч с ленточки. Для нас сегодня нужно было обязательно выигрывать. Постепенно будем подниматься вверх по турнирной таблице", - цитирует Кротова пресс-служба "Уфы".
"Я установил себе планку в 12 голов за сезон. Начало положено. Следующего гола ждите в следующем матче.
Второй не забил, поскольку защитник соперника вынес мяч с ленточки. Для нас сегодня нужно было обязательно выигрывать. Постепенно будем подниматься вверх по турнирной таблице", - цитирует Кротова пресс-служба "Уфы".
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