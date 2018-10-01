Николай Писарев: в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов и не оглядываться на другие страны

Бывший футболист московского "Спартака", а ныне спортивный директор "Урожая" Николай Писарев поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в российском футболе.- Эта тема у нас исторически на ведущем плане и постоянно на устах. Моё мнение, что у нас по крайней мере в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов. И чем быстрее это будет сделано - тем будет лучше. И не оглядываться на другие страны. Для меня тут вопрос абсолютно ясен! WAR не уберёт разумеется все проблемы, но очень сильно их уменьшит и поможет избежать именно судейских ошибок. Так называемый человеческий фактор. Есть много ещё других вещей, с которыми возможно и WAR бессильна, но здесь мы сможем помочь футболистам, командам минимизировать судейские ошибки. Ведь иногда эта самая судейская ошибка перечёркивает работу целого коллектива футбольного в течении сезона в решающем матче! Вот это обидно. WAR как раз может помочь в этом вопросе. Моё мнение - VAR необходим на уровне Премьер Лиги. На уровне ФНЛ это конечно дороговато будет.