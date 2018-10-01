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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Николай Писарев: в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов и не оглядываться на другие страны
Бывший футболист московского "Спартака", а ныне спортивный директор "Урожая" Николай Писарев поделился мнением о возможном введении системы видеоповторов в российском футболе.
- В этом сезоне уже не первый раз, по крайней мер, от игроков ФНЛ слышатся упрёки в адрес судейства! И временами эти упрёки ну очень серьёзные. Что на Ваш взгляд нужно делать с проблемой судейства?
- Эта тема у нас исторически на ведущем плане и постоянно на устах. Моё мнение, что у нас по крайней мере в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов. И чем быстрее это будет сделано - тем будет лучше. И не оглядываться на другие страны. Для меня тут вопрос абсолютно ясен! WAR не уберёт разумеется все проблемы, но очень сильно их уменьшит и поможет избежать именно судейских ошибок. Так называемый человеческий фактор. Есть много ещё других вещей, с которыми возможно и WAR бессильна, но здесь мы сможем помочь футболистам, командам минимизировать судейские ошибки. Ведь иногда эта самая судейская ошибка перечёркивает работу целого коллектива футбольного в течении сезона в решающем матче! Вот это обидно. WAR как раз может помочь в этом вопросе. Моё мнение - VAR необходим на уровне Премьер Лиги. На уровне ФНЛ это конечно дороговато будет.
Rusfootball.info
- В этом сезоне уже не первый раз, по крайней мер, от игроков ФНЛ слышатся упрёки в адрес судейства! И временами эти упрёки ну очень серьёзные. Что на Ваш взгляд нужно делать с проблемой судейства?
- Эта тема у нас исторически на ведущем плане и постоянно на устах. Моё мнение, что у нас по крайней мере в РПЛ нужно вводить систему видеоповторов. И чем быстрее это будет сделано - тем будет лучше. И не оглядываться на другие страны. Для меня тут вопрос абсолютно ясен! WAR не уберёт разумеется все проблемы, но очень сильно их уменьшит и поможет избежать именно судейских ошибок. Так называемый человеческий фактор. Есть много ещё других вещей, с которыми возможно и WAR бессильна, но здесь мы сможем помочь футболистам, командам минимизировать судейские ошибки. Ведь иногда эта самая судейская ошибка перечёркивает работу целого коллектива футбольного в течении сезона в решающем матче! Вот это обидно. WAR как раз может помочь в этом вопросе. Моё мнение - VAR необходим на уровне Премьер Лиги. На уровне ФНЛ это конечно дороговато будет.
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