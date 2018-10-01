Николай Писарев: бывает, что судья не понимает, что он всего лишь обслуживающий персонал

Бывший футболист московского "Спартака", а ныне спортивный директор "Урожая" Николай Писарев высказался на тему судейства в российском футболе.- Я не хочу обсуждать структуру руководства судьями-это не моя компетенция. Я хочу одно сказать, что судьи это такие же участники футбольного процесса, как и сами игроки на поле. Как тренеры и как болельщики. Но и судьи не должны забывать, что они на футбольном поле всего лишь обслуживающий персонал. Просто за частую, бывает так, что судья пытается показать, что он главный на поле. И привлекает внимание к своей персоне. А ведь чем незаметен судья в игре, тем лучше для этой самой игры. А структурные вещи… Пробовали ведь по разному, а ошибки как были, так и остаются к большому сожалению… Поэтому я ещё раз говорю, что судьи тоже люди, и они имеют право на ошибки. Но при этом, опять же, судьи не должны забывать, что они на поле обслуживающий персонал.