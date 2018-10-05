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Со "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" могут быть сняты по 3 очка в РПЛ

Игроки "Анжи" уведомили руководство, что не выйдут на матч 11-го тура с ЦСКА, если им не выплатят долги по зарплате.

Эта ситуация может завершиться снятием махачкалинцев с чемпионата. Тогда в соответствии с регламентом турнира произойдет следующее:

- место клуба, исключенного из числа участников, останется вакантным до окончания чемпионата;


- если в ходе турнира будет исключен один клуб, то по завершении чемпионата на понижение в первый дивизион отправится только еще один клуб, чья команда наберет наименьшее число очков;

Есть один важный пункт, который может коснуться тех, кто уже сыграл с "Анжи". Он устанавливает следующее:

"Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются. В случае проведения 15 и более матчей ей засчитываются поражения в оставшихся матчах, а командам-соперницам присуждаются победы без изменения разности забитых и пропущенных мячей".

На сегодня "Анжи" провел девять игр (+3=0-6). Получается, что команды, одержавшие победы над махачкалинцами, могут лишиться своих очков. То есть, если результаты аннулируют, по три очка вычтут у "Локомотива", "Спартака", "Краснодара", "Уфы", "Оренбурга" и "Крыльев Советов".

СЭ
Теги: Спартак Локомотив Краснодар Анжи
Сегодня, 10:24
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#26  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:25)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Анжи - живи! Не доставьте такой радости газовому пузырю.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#25  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Короче газпром снова мутит воду,знают что быки их скорее всего обыграют,вот мрази.

Ты дурачок, есть регламент который утверждён вашим недоклубом в том числе. А если учесть каким образом вы победили Анжи,то тут и говорить не о чем.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#24  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 11:16)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
твою ж дивизию! как неожиданно! И ведь еще весной, когда команда оформляла лицензию, никто в РПЛ не знал, что этот клуб-миллионер из топ-10 в европе по доходам может так быстро растратить всё бабло))))
уволили бы отдел лицензирования в рфс и все сразу бы были внимательнее и умнее
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#23  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:16)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pasol
Нужно добиться, что если это произойдет: все руководство РПЛ должно быть отправлено в отставку, поскольку, не обеспечили проведение Чемпионата России по футболу надлежащим образом - допустив "Анжи" к розыгрышу.

Да они вообще не должны были участвовать по спортивному принципу. Позор такому руководству, который их допустил к чемпионату, да еще и в таком состоянии. Но не могу не отметить тот факт что сами игроки Анжи бьются и не выглядят мальчиками для битья. Но опять же повторяюсь по спортивному принципу они вылетели и не должны тут были находится, все остальное лишь доказывает тот факт что в руководстве РПЛ сидят идиоты....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#22  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сын кубани
начинается плять, не хотят нас видеть на 1ом месте

Причём тут Вы? Люди хотят детей и родителей своих накормить и сделать так, чтоб жена его налево не ходила, пока он на тренировке.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#21  нетрал   (Сегодня, 11:11)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
учитесь ...зенит знает кому проигрывать .. joy
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#20  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:11)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Наверное, я не просто так долдоню уже лет 15: клубы должны быть не местными - за чей счёт они состоят, а открытыми акционерными обществами. У нас в Москве зарабатывающих дагестанцев - не стану перечислять народы, ибо их 76 - на пол-мильона наберётся точно, не считая тех, кто живёт в Подмосковье. Надеюсь, все поняли, о чём речь. Вот тогда, будучи АО, продают акции болельщикам, а болелы могут сами кинуть на счёт денег. Сейчас они не имеют юридически такого права.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#19  pasol   (Сегодня, 11:07)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
Руководство РПЛ "заигралось"...

Нужно добиться, что если это произойдет: все руководство РПЛ должно быть отправлено в отставку, поскольку, не обеспечили проведение Чемпионата России по футболу надлежащим образом - допустив "Анжи" к розыгрышу. rage Как проводилось лицензирование и получение финансовых гарантий? А также, иск к ним о возмещении понесенных расходов, убытков и морального вреда от "пострадавших" клубов.

После такой перспективы, все подобные разговоры прекратятся! stuck_out_tongue_winking_eye

А на будущее, возможно решение: все команды участники кладут обеспечительный страховой депозит в уполномоченный банк, из которого обеспечивается финансирование в экстренных случаях. Не можешь внести депозит - Давай до свиданья! в ПФЛ!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#18  userz  Крск (Сегодня, 10:54)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Енисей»
Да, нет. Все по регламенту. У нас в ФНЛ точно так же было с Аланией. Зенит тут ни при чем - регламент.


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ФК "Енисей"
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
#17  ale  Вятка (Сегодня, 10:49)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
хрень. пусть ездят вторым составом и играют первый круг.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#16  Sergeevich   (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Короче газпром снова мутит воду,знают что быки их скорее всего обыграют

laughing
Ждать не долго осталось.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#15  сын кубани  краснодар (Сегодня, 10:45)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
начинается плять, не хотят нас видеть на 1ом месте


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#14  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 10:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Анжи обыграли 6 клубов, думаю если каждый скинется по 100-200 тысяч не рублей, им вполне хватит доиграть до 15 тура

либо пускай играю молодняком а на матчи ездят с пересадками на электричках...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#13  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что ж получается ко всему сказанному, Зениту аннулируют поражение, что ли?
Кто разъяснит, как оно все получится? Что за хрень?
З.Ы.: ну со Спартака-то снять можно 3 очка, они себе еще завоюют, супер клуб же
smirk (пошутил на счет снятия очков).
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#12  diego milito 22   (Сегодня, 10:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С другой стороны, кормят их, поят, по России возят. Жилье на базе предоставили, на "минималку" посадить по зарплате, и до зимнего перерыва пусть играют 15 матчей.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#11  Skyline  СПБ (Сегодня, 10:40)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Тот кто допустил анжи до чемпионата должен быть уволен.
А откуда анжи найдёт деньги я не знаю


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#10  Spartacus1971   (Сегодня, 10:40)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Короче газпром снова мутит воду,знают что быки их скорее всего обыграют,вот мрази.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#9  Sergeevich   (Сегодня, 10:37)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А еще с "Уфы", "Оренбурга" и "Крыльев Советов".

Федун из своих заплатит чтобы хватило до 16 тура.

Цитата: Кир Мяс
а Зениту еще дадут три очка?

9 за Спам, Локо, и Краснодар.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#8  sergeychev  Russian Federation (Сегодня, 10:35)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну ясно, Зенит проиграл,а значит нужно чет делать и что то мне подсказывает что 15 матчей Анжи не доиграют....
Регистрация: 4.11.2012 [жалоба]
#7  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 10:32)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
serega_user,
Про яйца это точно подменил!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 10:32)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
"Если команда исключенного из чемпионата клуба провела менее 15 матчей в чемпионате, то ее результаты аннулируются.

Сегодня, по-ходу, приняли этот пункт в регламент.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Кир Мяс   (Сегодня, 10:31)
  • +3
  •  (9)

а Зениту еще дадут три очка?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#4  junga  Сочи (Сегодня, 10:30)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Было бы недурно bowtie


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 10:29)
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
За яица подвесить тех, кто впустил Анжи в лигу! позор всея Руси.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 10:28)
  • +4
  •  (8)

Семак знал, кому можно проигрывать, а кому нельзя


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 10:26)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чаво?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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