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"История одного лайка" - "Енисей" анонсировал матч со "Спартаком" (видео)

Пресс-служба "Енисея" опубликовала ролик, анонсирующий предстоящий матч 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".

Красноярский клуб потроллил красно-белых на тему скандала вокруг истории с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.



Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.

ФК "Енисей"
Теги: Енисей Спартак
Сегодня, 15:43
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#7  Шмайхель   (Сегодня, 16:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Зачем тебе бордель
Защеканка проводничная ,куда ты свой секель суёшь? Оторвут ведь - будешь неполноценна.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:36)
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Болеет за:
«Локомотив»
Шмайхель,
да, вижу в свинарне много педогладиаторов.
Зачем тебе бордель, тебе к своим нужно на еженощное причащение.


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Шмайхель   (Сегодня, 16:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
говоришь как питарок
Ты смотрю спец в этих делах - сам из них видимо ..,а девок надо пялить ,жёстко пялить.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:30)
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Болеет за:
«Локомотив»
Шмайхель,
говоришь как питарок Сибирячок, хорошо что ты неон, или онон. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Шмайхель   (Сегодня, 16:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Про ФНЛ думаешь?
Нет про бордель ,где девок пялят все ,но по очереди.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:05)
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Шмайхель
Спартак - чемпион ,Енисей - 2 место !

Про ФНЛ думаешь?


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Шмайхель   (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Всегда за земляков - соседей ,кроме матчей с красно - белыми . В идеале : Спартак - чемпион ,Енисей - 2 место ! В воскресение увидимся в Красноярске.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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