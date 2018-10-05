"История одного лайка" - "Енисей" анонсировал матч со "Спартаком" (видео)

Пресс-служба "Енисея" опубликовала ролик, анонсирующий предстоящий матч 10-го тура российской премьер-лиги со "Спартаком".Красноярский клуб потроллил красно-белых на тему скандала вокруг истории с лайками Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.Игра пройдет в Красноярске в воскресенье, 7-го октября.