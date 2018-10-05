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Вячеслава Кротова после матча с "Арсеналом" увезли в больницу на скорой

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1) сообщил, что нападающего Вячеслава Кротова увезли в больницу на скорой помощи.

Кротов был заменен на 45-й минуте. Вместо него вышел Азер Алиев. Скорее всего, у футболиста сотрясение.



"Арсенал", набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" (9) — 13-е.
Теги: Кротов Уфа Арсенал Тула Томаров
Сегодня, 22:18
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#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:57)
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Здоровья
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:40)
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Здоровья!
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 22:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Какой кошмар... Ужас просто... Здоровья парню!.. pensive
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  TISHA  Констаха Донецкая обл. Украина (Сегодня, 22:18)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья


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БОГ НА ТРИБУНЕ - ОН НЕ ПРОСТИТ

Титов: - Даже не представляю себя болельщиком цска. Не имею права
Регистрация: 23.07.2007 [жалоба]
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