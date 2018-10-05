Вячеслава Кротова после матча с "Арсеналом" увезли в больницу на скорой

?? Сергей Томаров: У Вячеслава Кротова серьезное повреждение, его увезли на машине скорой помощи



Здоровья, Слава! ?? — ФК УФА (@UfaFc) October 5, 2018

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1) сообщил, что нападающего Вячеслава Кротова увезли в больницу на скорой помощи.Кротов был заменен на 45-й минуте. Вместо него вышел Азер Алиев. Скорее всего, у футболиста сотрясение."Арсенал", набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" (9) — 13-е.