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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслава Кротова после матча с "Арсеналом" увезли в больницу на скорой
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после матча 10-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:1) сообщил, что нападающего Вячеслава Кротова увезли в больницу на скорой помощи.
Кротов был заменен на 45-й минуте. Вместо него вышел Азер Алиев. Скорее всего, у футболиста сотрясение.
"Арсенал", набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" (9) — 13-е.
Кротов был заменен на 45-й минуте. Вместо него вышел Азер Алиев. Скорее всего, у футболиста сотрясение.
?? Сергей Томаров: У Вячеслава Кротова серьезное повреждение, его увезли на машине скорой помощи— ФК УФА (@UfaFc) October 5, 2018
Здоровья, Слава! ??
"Арсенал", набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" (9) — 13-е.
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