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Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется

Защитник "Рубина" Федор Кудряшов после победы над "Уралом" в матче 10-го тура РПЛ (1:0) заявил, что его команда осознанно отдала инициативу сопернику после забитого мяча.

"В первом тайме до гола мы играли хорошо, а послеотдали инициативу и второй тайм, можно сказать, уже перестали играть.

Да, мы играли на удержание счета. Очень важно было выиграть сегодня, потому что все понимали важность этих очков, и слава богу, что все так закончилось.

Главное - победа, а игра забудется", - цитирует Кудряшова пресс-служба казанского клуба.
Теги: Рубин Урал Кудряшов
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