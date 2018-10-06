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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Федор Кудряшов: да, мы играли на удержание счета. Главное - победа, а игра забудется
Защитник "Рубина" Федор Кудряшов после победы над "Уралом" в матче 10-го тура РПЛ (1:0) заявил, что его команда осознанно отдала инициативу сопернику после забитого мяча.
"В первом тайме до гола мы играли хорошо, а послеотдали инициативу и второй тайм, можно сказать, уже перестали играть.
Да, мы играли на удержание счета. Очень важно было выиграть сегодня, потому что все понимали важность этих очков, и слава богу, что все так закончилось.
Главное - победа, а игра забудется", - цитирует Кудряшова пресс-служба казанского клуба.
"В первом тайме до гола мы играли хорошо, а послеотдали инициативу и второй тайм, можно сказать, уже перестали играть.
Да, мы играли на удержание счета. Очень важно было выиграть сегодня, потому что все понимали важность этих очков, и слава богу, что все так закончилось.
Главное - победа, а игра забудется", - цитирует Кудряшова пресс-служба казанского клуба.
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