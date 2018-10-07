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Фернандо - гений стандартов. Дугалич - эксперт по пенальти. Оценки матча "Енисей" - "Спартак"
Команды Аленичева и Карреры выдали зрелищную игру, оценивать которую очень непросто, ведь в ней защитники забивали голы и зарабатывали пенальти, а нападающие фолили у своей штрафной. Но что-то все-таки было привычным - например, отличное исполнение стандартных положений от Фернандо и ошибки Комбарова. Rusfootball.info предлагает вашему вниманию оценки игрокам "Енисея" и "Спартака".
Раде вообще стал одним из главных действующих лиц сегодняшнего представления. На его счету оказался и пенальти в ворота "Енисея", назначенный за его игру рукой в стенке. Единственным, кто не смог отметиться результативными действиями, стал Ятченко. Хотя и он мог забить, но Максименко вытащил его закидушку за спину. Впрочем, Ятченко в любом случае получил бы низкую оценку, поскольку с его фланга пришло очень много атак "Спартака".
Чуть лучше других смотрелся Саркисов. Он еще в первом тайме здорово отобрал мяч у Боккетти и создал голевой момент для Фатуллаева. После перерыва он заработал штрафной, после которого случился угловой и первый гол "Енисея". А перед уходом с поля Артур отметился красивым ударом боковыми ножницами. Худшим же из нападающих был Бодул, который хоть и был очень старательным, но совершал много ошибок, редко бил по воротам и много фолил. Причем, последнее его нарушение правил было максимально неоправданным и привело к обидному поражению.
Георгий мог исправиться у чужих ворот, но угодил во вратаря из убойной позиции. Сальваторе же был ближе к тому, чтобы стать виновником еще одного пропущенного мяча, но Максименко спас его от этой участи. Лучшим защитником "Спартака" сегодня был Рассказов, который позволял сопернику не так много, как Комбаров на противоположном фланге. При этом Николай нередко забегал вперед, но почему-то партнеры предпочитали развивать атаки через левый край.
Неплохо выступил и другой представитель спартаковской молодежи. 18-летний Игнатов забил свой первый гол за "Спартак", здорово откликнувшись на подачу Фернандо с углового. При этом еще в первом тайме он сам заработал несколько корнеров, а также отметился симпатичным ударом в касание с линии штрафной. Тот же Зобнин, например, сегодня был не так ярок. Романа зачастую блокировали защитники "Енисея", хотя надо отметить, что даже при плотной опеке он сумел сделать несколько финтов и совершить несколько неплохих проходов.
Самым заметным игроком из линии полузащиты московского клуба, пожалуй, стал Ханни. Он имел много хороших моментов, чтобы забить и заслужить высокую оценку, но раз за разом упускал свои шансы или был неточен в попытках пробить по воротам. Хуже него были только вообще ничем не отметившийся, кроме желтой карточки, Ломовицкий и растворившийся после долгожданного появления на поле Еременко.
Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Енисей"
Филиппов - 3.0Очень сложная игра с точки зрения оценки действий вратаря "Енисея". С одной стороны, он пропустил три мяча, но вряд ли хоть в одном есть его явная вина. Первый гол - подача с углового и мощный удар с близкой дистанции, вопросы к защитникам. Второй гол - пенальти. Третий гол - отбил удар при закрытой видимости, не смог успеть среагировать на добивание. При этом в остальном у Филиппова была только одна серьезная работенка - удар Джикии в упор с нескольких метров, с которым он справился.
Занев - 3.0, Кичин - 3.5, Дугалич - 4.0, Ятченко - 2.0Удивительный матч и с точки зрения оценки заслуг линии обороны. Опять-таки мы говорим про три пропущенных гола, в которых недоработали защитники, но атакующие свершения "красноярцев" ведь стали возможны именно благодаря им. Занев сделал голевую передачу на забившего гол Дугалича. Далее сам Дугалич заработал пенальти, а его коллега Кичин уверенно его реализовал.
Источник: Официальный твиттер ФК "Енисей"
Раде вообще стал одним из главных действующих лиц сегодняшнего представления. На его счету оказался и пенальти в ворота "Енисея", назначенный за его игру рукой в стенке. Единственным, кто не смог отметиться результативными действиями, стал Ятченко. Хотя и он мог забить, но Максименко вытащил его закидушку за спину. Впрочем, Ятченко в любом случае получил бы низкую оценку, поскольку с его фланга пришло очень много атак "Спартака".
Зотов - 2.5, Фатуллаев - 2.0, Огуде - 2.0В центральной зоне "красноярцы" сыграли неудачно. Все игроки часто ошибались и по итогам матча имеют большой процент брака. Фатуллаев, например, однажды сделал неточную передачу у своих ворот и привез момент, а в начале второго тайма именно он не удержал Игнатова при подаче с углового. Огуде дважды ошибся в течение нескольких секунд - сначала дал пройти Зобнину, а затем потерял мяч у своих ворот, после чего у "Спартака" был шикарный шанс забить. Зотов сделал мало полезного, хотя пара перехватов в его исполнении рождали вполне перспективные атаки. Он также временами неплохо перепасовывался со своими партнерами, но техника футболистов "Енисея", к их сожалению, подводила в самый ответственный момент.
Комолов - 3.5, Саркисов - 4.0, Бодул - 2.0, Гавазай - б/оПо итогам сегодняшней встречи атакующих исполнителей команды Аленичева логичнее объединить в группу. Именно втроем они создавали мощную боевую единицу. Комолов и Саркисов хорошо прорывались по флангам, показывая свою скорость и умение сделать передачу в штрафную, а Бодул старался найти возможность для решающего удара.
Чуть лучше других смотрелся Саркисов. Он еще в первом тайме здорово отобрал мяч у Боккетти и создал голевой момент для Фатуллаева. После перерыва он заработал штрафной, после которого случился угловой и первый гол "Енисея". А перед уходом с поля Артур отметился красивым ударом боковыми ножницами. Худшим же из нападающих был Бодул, который хоть и был очень старательным, но совершал много ошибок, редко бил по воротам и много фолил. Причем, последнее его нарушение правил было максимально неоправданным и привело к обидному поражению.
"Спартак"
Максименко - 2.5Ох, Саша... Хороший матч в его исполнении, но все испортила одна грубая ошибка. Зачем он вышел так далеко, зачем пошел выполнять роль полевого игрока - объяснить сложно. В итоге дело закончилось пропущенным голом. При этом в остальном Максименко сыграл нормально. Так, например, он своевременно выбежал к линии штрафной и забрал проникающую передачу от Комолова, спас свою команду после дальнего удара Фатуллаева и не дал Ятченко забросить мяч ему за спину.
Рассказов - 3.0, Боккетти - 2.5, Джикия - 2.5, Комбаров - 2.0Сказать, что Комбаров ошибался, значит не сказать ничего. После сегодняшней игры хочется поддержать болельщиков "Спартака", которые призывают отправить Дмитрия в компанию к севшему в запас Самедову или переведенному в дубль Ещенко. Главной претензией к левому защитнику наверняка станет обрез, который спровоцировал последовавший выход из ворот Максименко, фол, штрафной, угловой и гол. Игроки центра обороны сыграли не сильно лучше. Оба не справились с Дугаличем - Джикия упустил его при первом голе, а Боккетти сфолил на нем и привез пенальти.
Георгий мог исправиться у чужих ворот, но угодил во вратаря из убойной позиции. Сальваторе же был ближе к тому, чтобы стать виновником еще одного пропущенного мяча, но Максименко спас его от этой участи. Лучшим защитником "Спартака" сегодня был Рассказов, который позволял сопернику не так много, как Комбаров на противоположном фланге. При этом Николай нередко забегал вперед, но почему-то партнеры предпочитали развивать атаки через левый край.
Фернандо - 4.0, Игнатов - 4.0, Зобнин - 3.5, Ломовицкий - 2.5, Ханни - 3.0, Еременко - 2.5, Тимофеев - 5.0Фернандо продолжает оставаться не самым надежным опорником, но многие его недочеты перечеркивает умение отлично исполнять стандартные положения. Голевая передача после подачи с углового, пенальти, заработанный после удара с одного штрафного, и гол Тимофеева, пришедший после выстрела с другого штрафного - как после этого можно ругать бразильца? Раз уж вспомнили про автора победного мяча, то давайте сразу поставим ему высшую оценку. Что еще нужно от игрока, выходящего на замену, если команда не пропускает, а он приносит ей победу? Вот и я согласен, что ничего. Молодец, Артем!
Неплохо выступил и другой представитель спартаковской молодежи. 18-летний Игнатов забил свой первый гол за "Спартак", здорово откликнувшись на подачу Фернандо с углового. При этом еще в первом тайме он сам заработал несколько корнеров, а также отметился симпатичным ударом в касание с линии штрафной. Тот же Зобнин, например, сегодня был не так ярок. Романа зачастую блокировали защитники "Енисея", хотя надо отметить, что даже при плотной опеке он сумел сделать несколько финтов и совершить несколько неплохих проходов.
Самым заметным игроком из линии полузащиты московского клуба, пожалуй, стал Ханни. Он имел много хороших моментов, чтобы забить и заслужить высокую оценку, но раз за разом упускал свои шансы или был неточен в попытках пробить по воротам. Хуже него были только вообще ничем не отметившийся, кроме желтой карточки, Ломовицкий и растворившийся после долгожданного появления на поле Еременко.
Зе Луиш - 4.0, Луис Адриано - б/оЗе Луиш активно начал встречу, вступал в борьбу, бил по воротам. Периодически он выигрывал верховую борьбу в чужой штрафной, в частности, на 39-й минуте, после чего момент для гола был у Ханни. После перерыва он уверенно реализовал пенальти и заработал тот самый штрафной, после которого "Спартак" забил третий гол. Луис Адриано имел не так много времени, чтобы проявить себя, но давайте отметим, что именно он закрывал видимость вратарю, когда Фернандо бил со штрафного в добавленное время. Это, безусловно, повлияло на то, что Филиппов отбил мяч не в сторону, а перед собой.
Все фото: Официальный сайт ФК "Спартак"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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