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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: Кокорин на сто процентов не готов, мы хотели выпустить его позже
Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции после победы над "Краснодаром" в матче 10-го тура премьер-лиги (2:1) отметил вклад в победу нападающего Себастьяна Дриусси.
– Почему вы решили выпустить на поле Чернова, если говорили, что ждете, пока он решит вопросы с контрактом?
– У него действующий контракт. И мы летом пытались понять, останется они или не останется. Женя в хорошей форме, неплохо провел кубковый матч, заслужил шанс. Да и конкуренция повысилась. Это обычная практика для команды, в которой присутствуют игроки, которые могут конкурировать друг с другом на той или иной позиции.
– С чем связана смена позиций Дриусси и Ерохина?
– Ерохин получил повреждение, пришлось его заменить. Никто его не хотел менять. Решили использовать Кузяева выше, а Ерохина немного ниже. И он оправдал это решение, на мой взгляд. Дриусси тоже проявил себя в том качестве, в котором мы хотели. Он может сместиться в центр и сделать хорошую обостряющую передачу. Он уже четыре голевых паса сделал с этого паса. Кокорин на сто процентов не готов, мы хотели выпустить его позже. Но в связи с травмой Ерохина мы сделали замену раньше.
– В первом тайме "Зенит" оборонялся по схеме 4-2–3-1. Это было специально для того, чтобы нейтрализовать опорных полузащитников "Краснодара"? Если да, удалось ли это?
– Удалось – за исключением тех моментов, когда мы слишком низко прижимались к воротам. Во втором тайме счет был скользким, поэтому футболисты играли ниже. Первая половина была неплохой, но концовка осталась за "Краснодаром". Мы прекрасно понимали, что "Краснодар" любит атаковать через центр, поэтому пытались насытить центр поля. И комбинаций через центр было немного, больше было фланговых передач.
Sport24
– Почему вы решили выпустить на поле Чернова, если говорили, что ждете, пока он решит вопросы с контрактом?
– У него действующий контракт. И мы летом пытались понять, останется они или не останется. Женя в хорошей форме, неплохо провел кубковый матч, заслужил шанс. Да и конкуренция повысилась. Это обычная практика для команды, в которой присутствуют игроки, которые могут конкурировать друг с другом на той или иной позиции.
– С чем связана смена позиций Дриусси и Ерохина?
– Ерохин получил повреждение, пришлось его заменить. Никто его не хотел менять. Решили использовать Кузяева выше, а Ерохина немного ниже. И он оправдал это решение, на мой взгляд. Дриусси тоже проявил себя в том качестве, в котором мы хотели. Он может сместиться в центр и сделать хорошую обостряющую передачу. Он уже четыре голевых паса сделал с этого паса. Кокорин на сто процентов не готов, мы хотели выпустить его позже. Но в связи с травмой Ерохина мы сделали замену раньше.
– В первом тайме "Зенит" оборонялся по схеме 4-2–3-1. Это было специально для того, чтобы нейтрализовать опорных полузащитников "Краснодара"? Если да, удалось ли это?
– Удалось – за исключением тех моментов, когда мы слишком низко прижимались к воротам. Во втором тайме счет был скользким, поэтому футболисты играли ниже. Первая половина была неплохой, но концовка осталась за "Краснодаром". Мы прекрасно понимали, что "Краснодар" любит атаковать через центр, поэтому пытались насытить центр поля. И комбинаций через центр было немного, больше было фланговых передач.
Sport24
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