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ЦСКА – «Локомотив»: матч, который не оставит никого равнодушным
Московское дерби на сей раз выдалось довольно скучным, но не лишенным драматургии. Впрочем, такова природа нашего чемпионата. Футбол всегда можно отодвинуть на второй план и обсудить, скажем, работу судьи, эмоции главного тренера и прочие околоигровые вещи. Этим и займемся.
Эмоции Эдера
На 65-й минуте форварда «Локомотива» удалили. Оставим тот факт, что Whoscored признал его худшим игроком матча. Начать стоит с того, что сама красная была довольно спорной. Об этом на пресс-конференции сказал и наставник команды Юрий Семин. В подтрибунном помещении португальцу нужно было провести 25 минут. Он не дошел до раздевалки, а остался в коридоре, ведущим непосредственно к полю, сидеть и досматривать матч по телевизору рядом с огромным портретом Игоря Акинфеева. Эмоции футболиста после забитого на 88-й минуте гола надо было видеть. Казалось, сейчас он разнесет там просто все, но, вместе с тем, как-то не по канону выглядел гол на последних минутах не от Эдера.
Ярость Семина
В продолжение истории с Эдером можно вспомнить эпизод с пресс-конференции, когда Семин заявил, что если дисквалификацию португальцу не отменят, то в следующем матче на его позиции сыграет Чорлука или Хеведес. Впрочем, после Вернблума на позиции форварда такой ультиматум не звучит таким уж бредовым. Ну а что? Тогда ведь из этого что-то вышло.
И это лишь верхушка айсберга. Весь матч Юрий Палыч носился по бровке, как укушенный каким-то страшным насекомым и регулярно «рецензировал» работу судейской бригады, которая, к слову, также отработала совсем не идеально.
Спорные решения судьи
Помимо удаления Эдера, были еще и многочисленные фолы со стороны игроков ЦСКА, непоставленный пенальти в ворота «Локомотива» и многое другое. В свете всего этого, крик души Семина о необходимости введения системы VAR кажется очень даже уместным предложением. Ладно, скажем, удаление форварда «Локо» - действительно спорный эпизод, но что делать с фолом на Дзагоеве в штрафной? Или многочисленными нарушениями Бекао, Облякова и прочих, оставшихся незаметными? Увы и ах, на все эти вопросы ответ мы получим, видимо, совсем не скоро.
Гончаренко перед игрой вспоминал, что БАТЭ в свое время сильно расслабился после победы над «Баварией» в Лиге чемпионов и провел несколько месяцев в чувстве абсолютной эйфории. ЦСКА это тоже может грозить, и вот почему. Во-первых, команда очень молодая. Весомая часть игроков, появившихся в старте в игре против «Реала» и вовсе весь прошлый сезон провели на скамейке запасных. Победа над грандом, да еще и при 80 000 болельщиков может серьезно вскружить им голову. Во-вторых, это не чемпионат Беларуси, который можно выиграть в пол силы. Тут и условный «Локомотив», как показывает практика, может оказать серьезное сопротивление. Впрочем, Виктор Михайлович – отличный психолог, и найти нужные слова сможет. Главное, чтобы это не случилось слишком поздно.
Чалову нужно продолжать искать
Футбол Гончаренко сейчас во много основывается на индивидуальных действиях игроков, и это логично. Команде меньше полугода, и времени на то, чтобы сыграться, у игроков просто не было. Именно поэтому Влашич, будучи страшным футбольным единоличником, отлично вписался в игровой рисунок, а вот Чалову это сделать чуть сложнее. Сказывается и школа, и годы на скамейке. Отсюда и такая невыразительная игра против грандов, как мировых, вроде «Реала», так и локальных, вроде «Спартака» и «Локомотива». Думается, просто нужно время. Это лишь вопрос адаптации к большому футболу. Конечно, есть люди, вроде Головина, которых хоть на «Барселону», хоть на танк выпускай, они будут выполнять свою работу, но это скорее исключения.
Конечно, матч получился весьма посредственным, и с этим сложно спорить. Тут вам все прелести российского футбола: и судейские косяки, и вечная возня в центре поля, и грязная (не жесткая, а именно грязная) игра, и родной мат-перемат с тренерских мостиков. И если выкинуть из этой игры эмоции, останется лишь крайне посредственный футбол, в который не должны играть команды, представляющие страну в Лиге чемпионов. Такова реальность, и с этим нужно что-то делать, ведь никогда не будет любитель футбола сыт одними драмами.
Эмоции Эдера
На 65-й минуте форварда «Локомотива» удалили. Оставим тот факт, что Whoscored признал его худшим игроком матча. Начать стоит с того, что сама красная была довольно спорной. Об этом на пресс-конференции сказал и наставник команды Юрий Семин. В подтрибунном помещении португальцу нужно было провести 25 минут. Он не дошел до раздевалки, а остался в коридоре, ведущим непосредственно к полю, сидеть и досматривать матч по телевизору рядом с огромным портретом Игоря Акинфеева. Эмоции футболиста после забитого на 88-й минуте гола надо было видеть. Казалось, сейчас он разнесет там просто все, но, вместе с тем, как-то не по канону выглядел гол на последних минутах не от Эдера.
Ярость Семина
В продолжение истории с Эдером можно вспомнить эпизод с пресс-конференции, когда Семин заявил, что если дисквалификацию португальцу не отменят, то в следующем матче на его позиции сыграет Чорлука или Хеведес. Впрочем, после Вернблума на позиции форварда такой ультиматум не звучит таким уж бредовым. Ну а что? Тогда ведь из этого что-то вышло.
И это лишь верхушка айсберга. Весь матч Юрий Палыч носился по бровке, как укушенный каким-то страшным насекомым и регулярно «рецензировал» работу судейской бригады, которая, к слову, также отработала совсем не идеально.
Спорные решения судьи
Помимо удаления Эдера, были еще и многочисленные фолы со стороны игроков ЦСКА, непоставленный пенальти в ворота «Локомотива» и многое другое. В свете всего этого, крик души Семина о необходимости введения системы VAR кажется очень даже уместным предложением. Ладно, скажем, удаление форварда «Локо» - действительно спорный эпизод, но что делать с фолом на Дзагоеве в штрафной? Или многочисленными нарушениями Бекао, Облякова и прочих, оставшихся незаметными? Увы и ах, на все эти вопросы ответ мы получим, видимо, совсем не скоро.
Эйфория ЦСКА после победы над «Реалом»
Гончаренко перед игрой вспоминал, что БАТЭ в свое время сильно расслабился после победы над «Баварией» в Лиге чемпионов и провел несколько месяцев в чувстве абсолютной эйфории. ЦСКА это тоже может грозить, и вот почему. Во-первых, команда очень молодая. Весомая часть игроков, появившихся в старте в игре против «Реала» и вовсе весь прошлый сезон провели на скамейке запасных. Победа над грандом, да еще и при 80 000 болельщиков может серьезно вскружить им голову. Во-вторых, это не чемпионат Беларуси, который можно выиграть в пол силы. Тут и условный «Локомотив», как показывает практика, может оказать серьезное сопротивление. Впрочем, Виктор Михайлович – отличный психолог, и найти нужные слова сможет. Главное, чтобы это не случилось слишком поздно.
Чалову нужно продолжать искать
Футбол Гончаренко сейчас во много основывается на индивидуальных действиях игроков, и это логично. Команде меньше полугода, и времени на то, чтобы сыграться, у игроков просто не было. Именно поэтому Влашич, будучи страшным футбольным единоличником, отлично вписался в игровой рисунок, а вот Чалову это сделать чуть сложнее. Сказывается и школа, и годы на скамейке. Отсюда и такая невыразительная игра против грандов, как мировых, вроде «Реала», так и локальных, вроде «Спартака» и «Локомотива». Думается, просто нужно время. Это лишь вопрос адаптации к большому футболу. Конечно, есть люди, вроде Головина, которых хоть на «Барселону», хоть на танк выпускай, они будут выполнять свою работу, но это скорее исключения.
Конечно, матч получился весьма посредственным, и с этим сложно спорить. Тут вам все прелести российского футбола: и судейские косяки, и вечная возня в центре поля, и грязная (не жесткая, а именно грязная) игра, и родной мат-перемат с тренерских мостиков. И если выкинуть из этой игры эмоции, останется лишь крайне посредственный футбол, в который не должны играть команды, представляющие страну в Лиге чемпионов. Такова реальность, и с этим нужно что-то делать, ведь никогда не будет любитель футбола сыт одними драмами.
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