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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Силкин: победа над ЦСКА станет переломным моментом для "Локомотива"
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info выразил мнение, что после победы над ЦСКА в 10-м туре чемпионата России (1:0) дела у «Локомотива» пойдут в гору, прокомментировал ситуацию в турнирной таблице РПЛ, а также поделился мыслями по поводу предстоящих матчей сборной России с командами Швеции и Турции в Лиге наций.
- Накал игры в дерби был очень хороший, потому что победа была нужна и одной, и другой команде. Причем очень нужна, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Было видно, как нервничают тренеры команд. Особенно наставник «Локомотива» Юрий Семин. Любой момент он пытался разбираться с боковым судьей. Немножко курьезно это смотрелось... Тем не менее «Локомотив» боролся вдесятером до конца и выиграл. Они приложили максимум усилий и стараний, и удача им, конечно, сопутствовала. Игра равная была. Более объективным результатом была бы, наверное, ничья. Но «Локо» эту нужную для себя победу одержал. Думаю, что этот момент будет для него переломным в нынешнем чемпионате.
- То есть теперь дела «Локомотива» пойдут в гору?
- Да, те неудачи, которые были, теперь забудутся. Красно-зеленые обыграли ЦСКА, который был на ходу, ЦСКА, который, выиграл у «Реала». С учетом ухода многих игроков армейцев многие как-то мысленно отодвинули ЦСКА в сторону, однако он с самого начала показывал результат. Победить такую команду очень сложно. Но «Локомотив» в меньшинстве обыграл ее. Это очень важно для «Локо».
- Что думаете по поводу не засчитанного гола «Локомотива» и удаления Эдера?
- Две желтые карточки, опасная игра. Вроде бы борются оба игрока в штрафной площади, понятно, что вроде контакта не было, но сама по себе опасная игра карается «горчичником». Тут арбитр решил показать карточку — показал. Здесь, наверное, нельзя предъявлять претензий судье. Не показал бы — возможно, все бы поняли: чтобы как бы не ломать игру... Но все равно, при всех делах, нужно играть в футбол с учетом нынешних правил. Все-таки поаккуратнее и более рассудительно. Что касается мяча, который не был засчитан, то, как на повторе, видно, что вроде офсайд. Да, этот гол не засчитали, но «Локомотив» все равно выиграл, добился победы. Засчитай судья тот гол, не известно, как бы игра развернулась. Считаю, что «Локомотив» должен быть доволен результатом по тому, как проходила игра.
- Что думаете о ситуации в турнирной таблице после 10-го тура?
- «Зенит», конечно, серьезно оторвался, а дальше целая группа претендентов, у которых очков почти поровну, одно-два очка разница, плотность большая. Они должны теперь только смотреть, как играет
«Зенит», и сами не терять очков, если пытаются бороться за первое место. Очень важной была для «Ростова» игра с «Оренбургом». И я считаю, что поражение у ростовчан знаковое было. Мне кажется, что все-таки они нестабильно начали играть с не самыми сильными соперниками. Все-таки в тройку, как правило, попадают команды, которые не теряют очки в играх с аутсайдерами. А у них получается наоборот: «Спартак» и ЦСКА «повалили», а оступились там, где не ожидали. Просто это говорит о том, что команде еще не хватает опыта борьбы за верхнюю часть таблицы.
- На этой неделе сборной России предстоит сыграть в Лиге наций с командами Швеции и Турции. Чего ждете от этих матчей?
- Жду, что наша сборная продолжит в том же духе. Оба матча мы играем дома. Болельщики придут. Хотелось бы, чтобы наша команда продолжила тот напористый футбол с хорошей самоотдачей, который мы видели на чемпионате мира и в последних играх осенью. Чтобы не сбавляли оборотов. Отсутствие Акинфеева? Лев Яшин тоже завершал карьеру. Да, конечно, Игорь - тот игрок, который добавляет уверенности команде. Хотелось бы, чтобы те ребята, которые выйдут вместо него, набирались опыта. Все-таки вратарская школа у нас всегда была хорошая.
- Накал игры в дерби был очень хороший, потому что победа была нужна и одной, и другой команде. Причем очень нужна, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Было видно, как нервничают тренеры команд. Особенно наставник «Локомотива» Юрий Семин. Любой момент он пытался разбираться с боковым судьей. Немножко курьезно это смотрелось... Тем не менее «Локомотив» боролся вдесятером до конца и выиграл. Они приложили максимум усилий и стараний, и удача им, конечно, сопутствовала. Игра равная была. Более объективным результатом была бы, наверное, ничья. Но «Локо» эту нужную для себя победу одержал. Думаю, что этот момент будет для него переломным в нынешнем чемпионате.
- То есть теперь дела «Локомотива» пойдут в гору?
- Да, те неудачи, которые были, теперь забудутся. Красно-зеленые обыграли ЦСКА, который был на ходу, ЦСКА, который, выиграл у «Реала». С учетом ухода многих игроков армейцев многие как-то мысленно отодвинули ЦСКА в сторону, однако он с самого начала показывал результат. Победить такую команду очень сложно. Но «Локомотив» в меньшинстве обыграл ее. Это очень важно для «Локо».
- Что думаете по поводу не засчитанного гола «Локомотива» и удаления Эдера?
- Две желтые карточки, опасная игра. Вроде бы борются оба игрока в штрафной площади, понятно, что вроде контакта не было, но сама по себе опасная игра карается «горчичником». Тут арбитр решил показать карточку — показал. Здесь, наверное, нельзя предъявлять претензий судье. Не показал бы — возможно, все бы поняли: чтобы как бы не ломать игру... Но все равно, при всех делах, нужно играть в футбол с учетом нынешних правил. Все-таки поаккуратнее и более рассудительно. Что касается мяча, который не был засчитан, то, как на повторе, видно, что вроде офсайд. Да, этот гол не засчитали, но «Локомотив» все равно выиграл, добился победы. Засчитай судья тот гол, не известно, как бы игра развернулась. Считаю, что «Локомотив» должен быть доволен результатом по тому, как проходила игра.
- Что думаете о ситуации в турнирной таблице после 10-го тура?
- «Зенит», конечно, серьезно оторвался, а дальше целая группа претендентов, у которых очков почти поровну, одно-два очка разница, плотность большая. Они должны теперь только смотреть, как играет
«Зенит», и сами не терять очков, если пытаются бороться за первое место. Очень важной была для «Ростова» игра с «Оренбургом». И я считаю, что поражение у ростовчан знаковое было. Мне кажется, что все-таки они нестабильно начали играть с не самыми сильными соперниками. Все-таки в тройку, как правило, попадают команды, которые не теряют очки в играх с аутсайдерами. А у них получается наоборот: «Спартак» и ЦСКА «повалили», а оступились там, где не ожидали. Просто это говорит о том, что команде еще не хватает опыта борьбы за верхнюю часть таблицы.
- На этой неделе сборной России предстоит сыграть в Лиге наций с командами Швеции и Турции. Чего ждете от этих матчей?
- Жду, что наша сборная продолжит в том же духе. Оба матча мы играем дома. Болельщики придут. Хотелось бы, чтобы наша команда продолжила тот напористый футбол с хорошей самоотдачей, который мы видели на чемпионате мира и в последних играх осенью. Чтобы не сбавляли оборотов. Отсутствие Акинфеева? Лев Яшин тоже завершал карьеру. Да, конечно, Игорь - тот игрок, который добавляет уверенности команде. Хотелось бы, чтобы те ребята, которые выйдут вместо него, набирались опыта. Все-таки вратарская школа у нас всегда была хорошая.
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