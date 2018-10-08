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По три игрока "Локомотива" и "Зенита" вошли в символическую сборную 10-го тура от InStat (фото)

По три игрока "Локомотива" и "Зенита" попали в команду недели по итогам 10-го тура РПЛ по версии Instat.

Железнодорожники в московском дерби обыграли ЦСКА (1:0), а "Зенит" оказался сильнее "Краснодара" (2:1).

В сборную тура также включены два игрока "Спартака" и по одному футболисту из "Рубина", "Ахмата" и "Арсенала".

Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 14:46
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#2  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 15:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Так он же не вытянул Енисей, с задачей не справился. Значит и сборной не достоин


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Черный Лис   (Сегодня, 14:49)
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Болеет за:
«Зенит»
Пишите, кого не хватает ?

Лапочкина
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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