По три игрока "Локомотива" и "Зенита" вошли в символическую сборную 10-го тура от InStat (фото)

Сборная 10-го тура по версии Instat.



На этой неделе в команду попали по 3 игрока от @fclokomotiv и @zenit_spb, 2 футболиста @fcsm_official и по одному представителю от @fcrk, @akhmatgrozny и @pfc_arsenal.



Пишите, кого не хватает ?#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/gYMwTFy5gh