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Александра Кокорина и Павла Мамаева обвинили в избиении чиновника Минпромторга

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили посетителя московской кофейни, утверждает телеграм-канал Mash.

Футболисты пришли в кофейню сегодня утром и вели себя неподобающим образом. Сотрудники заподозрили, что игроки находятся под воздействием наркотиков, и попытались их угомонить. Когда в конфликт вмешался один из посетителей заведения, футболисты избили его, пустив в ход стулья.

По данным Mash, пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 17:38
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#21  Makc33   (Сегодня, 18:12)
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да пох Если виноваты то пусть отвечают по закону на это есть соответствующие органы а клубы пусть сами решают что с ними делать не знаю как Зенит но в Краснодаре Мамай играть не будет это точно,Галицкий таких вещей не простит, это бьет по репутации и имиджу клуба,если это правда конечно
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#20  dobr25  Самарская область (Сегодня, 18:11)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
долго они молчали


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#19  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
sparwik53,
Правильно, поленом надо было бить... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#18  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:08)
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online
Болеет за:
ЦСКА
хорошо что от Мамаева избавились,гнилой человек
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#17  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:01)
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Болеет за:
«Локомотив»
Не смешно, скорее наоборот. Если это правда, раздуют шумиху, мало не покажется, новость с душком.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#16  grossmeister   (Сегодня, 18:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Есть смысл перепечатывать новости из быдлоисточника?
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#15  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 17:58)
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здесь забронировано место под коменты типа , наказать Зенит и Зенит в пердив)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#14  1632   (Сегодня, 17:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Торпедо и Локомотив повержены вне поля.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#13  Черный Лис   (Сегодня, 17:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
северной Нигерии.

Ты в каждую тему свою Руину собираешься пихать, хохлоп?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#12  Nastroenie  Москва (Сегодня, 17:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята с активной гражданской позицией. Выразили протест против пенсионной реформы в северной Нигерии.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#11  Черный Лис   (Сегодня, 17:52)
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Парни в народные герои метят.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#10  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:49)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы!!!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#9  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 17:49)
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так называемый эффект Хаббиба у парней)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#8  safonas   (Сегодня, 17:48)
  • +6
  •  (8)

Долго терпели smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#7  suarez   (Сегодня, 17:47)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже вне тренировочного процесса Кокорин занимается активными физическими упражнениями, чтобы быстрее форму набрать...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#6  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 17:47)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: zenit4ik
избить чинушу бесценно, для всего остального есть мастер карт и новый контракт (с) Кока и Мама великие философы начала 21-го века)

Всем шампанского!


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#5  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:46)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А чего Дзюбу не пригласили с собой,или Дзюба ,как писали, повзрослел.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#4  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 17:45)
  • +5
  •  (17)

избить чинушу бесценно, для всего остального есть мастер карт и новый контракт (с) Кока и Мама великие философы начала 21-го века)


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#3  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 17:45)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
ЖД ? ясно ! заказ от Локо !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
в прошлом году
«Я поворачивал налево и при выезде зацепил встречную полосу», — сказал он. Кокорин также подчеркнул, что ни в каких гонках он не участвовал.

в сми
футболист «Зенита» «устроил гонки по встречной полосе» на своем Bentley.


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 17:40)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Кока ну что за вырезано-->вырезаноня?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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