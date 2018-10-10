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Помазуну далеко до Акинфеева, Нисимуре – до Хонды. Выдохните, в оценках «Тюмени» и ЦСКА ни слова про Кокорина и Мамаева
В год, когда все клубы премьер-лиги вдруг резко начали выигрывать в 1/16 финала кубка России, ЦСКА положил на турнир прибор невиданных доселе размеров, перенеся игру в паузу на матчи сборных. И даже при таких раскладах молодые «армейцы» проходили дальше до 121-й минуты, но всё растеряли.
Бучнев – 4.0. Опытный голкипер спас свою команду в серии пенальти, а серия пенальти спасла его оценку. Всё-таки работать Станиславу по ходу матча почти не приходилось, а когда пришлось, то с дальним ударом Пухова он не справился. Но два сэйва в серии пенальти сделали его героем встречи.
Коваленко – 3.0, Столяренко – 4.0, Козлов – 3.0, Васиев – 2.5. По понятным причинам лучшую оценку из линии обороны получает спаситель «Тюмени» Столяренко, хотя по прямым обязанностям к нему есть вопросы. Впрочем, партнёр по центру обороны смотрелся похуже, как и левый защитник Васиев, заменённый незадолго до окончания основного времени. Опасных навесов с его фланга прилетало многовато.
Лаук – 3.0, Леонтьев – 3.0, Чудин – 3.5, Глухов – 2.5. Лаук был самым заметным и острым футболистом «Тюмени» до замены на общем печальном фоне, но потом вышел Малоян и показал, как надо. Глухов растворился на поле, а центральные хавбеки сыграли на неплохом уровне, но итоговые оценки предопределили ключевые эпизоды. Леонтьев никак не помешал Пухову нанести голевой удар, а вот Чудин сделал голевую скидку и уверенно забил пенальти в послематчевой серии.
Теленков – 3.0, Вотинов – 2.5. Теленков отметился несколькими неплохими передачами после выхода Лешонка, но был не очень активен. Вотинову впереди против тройки центральных защитников ЦСКА, конечно, приходилось тяжело, но два момента он нашёл и хотя бы один забить стоило.
Малоян – 4.0, Лешонок – 4.5, Хайманов – 3.0, Рябокобыленко – 3.5. С повлением Лешонка и Маоляна игра «Тюмени» заиграла совсем другими красками: Владимир, который никак не выглядит на свои 34, вечно молодой, очень умно распоряжался мячом, жаль партнёры не всегда понимали. Малоян тоже игру усилил, обострял, взаимодействовал – они с Лешонком и вывели 1 на 1 Вотинова. Но Лешонок всё же вне конкуренции: это он заработал спасительный угловой, он ещё и пенальти послематчевый забил. Рыбокобыленко тоже помог в серии. Гончаренко, посадивший на скамейку лишь двух полевых, в отличие от Алексича, усилить и освежить игру новыми силами не мог, в резерве заключалось неоспоримое преимущество «Тюмени».
Помазун – 3.0. По пропущенному голу к голкиперу больших претензий быть не может. Не факт, что Акинфеев вышел и успел бы на этот перехват. Илья здорово сыграл в эпизоде с выходом 1 на 1 Вотинова, но нападающий и сам пробил плохо. Также Помазун мог привезти пенальти на ровном месте, ну а в серии 11-метровых даже не приблизился к сэйву. Не сказать, что перед игрой с «Ромой» уже не юный, а 22-летний вратарь, обнадёжил.
Бекао – 3.0, Матвийчук – 3.0, Набабкин – 3.5. Самые опытные игроки ЦСКА были сосредоточены в защите. И непонятно, почему тот же капитан Набабкин не пошёл бить пенальти в числе первых, чтобы придать уверенности молодым партнёрам. К капитану меньше всего претензий по игре в защите, а вот Бекао дважды упустил Вотинова. Матвийчук проводил хорошую встречу, но именно он отвечал за Столяренко на роковом угловом.
Ефремов – 3.5, Пухов – 3.0, Гордюшенко – 2.5, Тикнизян – 3.0. Хоть на этом уровне Ефремов выделялся, но до поры до времени. Во втором тайме он сделал хороший навес на Нисимуру, вывел на ударную позицию Жамалетдинова, однако с усталостью пришёл брак.
Гордюшенко в целом смотрелся увереннее Пухова, но Тимур забил гол, который должен был стать победным. Хотя до этого были в основном обрезы, потери, получил Пухов и жёлтую карточку. Один удар мог бы всё изменить, но партнёры не дотерпели, а сам он не забил пенальти. У Астемира всё сложилось ещё хуже: он даже не вступил в борьбу с автором голевой скидки Чудиным, а затем не забил первый 11-метровый в худших традициях Смолова. Причём даже Паненки не было, Гордюшенко просто катнул мяч во вратаря. Тикнизян запомнился ужасным пасом на Нисимуру, но будем снисходительны, всё-таки парень играл ещё и защитника, на этом фронет проблем не было.
Олейников – 2.5, Нисимура – 2.5, Жамалетдинов – 2.0. Нападающий, который находится к основе ЦСКА ближе остальных, провёл очень слабую встречу. Тимур то затягивал с ударом, то бил, когда мяч нужно было отдавать Нисимуре. Вообще, пока они с японцем явно не сдружились – по случаю неоправданного игнора партнёра у этой парочки было. Такуму имел 2 момента, но показал, что игра головой – не его сильная сторона. Жамалетдинов на последних минутах мог делать счёт 2:0, вместо чего запустил мяч с 11-метровой отметки, вполне возможно, за пределы стадиона. Олейников, увы, не реализовал выход на 1 на 1 – пас ему на ход был лучшим действием Нисимуры. А вот удар в небо с пенальти – худшим.
Анисимов – 3.0, Маклаков – б/о. На поле вышли оба полевых запасных ЦСКА, но Гончаренко понимал, что рассчитывать ему придётся на стартовый состав и только.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Тюмень»
Бучнев – 4.0. Опытный голкипер спас свою команду в серии пенальти, а серия пенальти спасла его оценку. Всё-таки работать Станиславу по ходу матча почти не приходилось, а когда пришлось, то с дальним ударом Пухова он не справился. Но два сэйва в серии пенальти сделали его героем встречи.
Коваленко – 3.0, Столяренко – 4.0, Козлов – 3.0, Васиев – 2.5. По понятным причинам лучшую оценку из линии обороны получает спаситель «Тюмени» Столяренко, хотя по прямым обязанностям к нему есть вопросы. Впрочем, партнёр по центру обороны смотрелся похуже, как и левый защитник Васиев, заменённый незадолго до окончания основного времени. Опасных навесов с его фланга прилетало многовато.
Лаук – 3.0, Леонтьев – 3.0, Чудин – 3.5, Глухов – 2.5. Лаук был самым заметным и острым футболистом «Тюмени» до замены на общем печальном фоне, но потом вышел Малоян и показал, как надо. Глухов растворился на поле, а центральные хавбеки сыграли на неплохом уровне, но итоговые оценки предопределили ключевые эпизоды. Леонтьев никак не помешал Пухову нанести голевой удар, а вот Чудин сделал голевую скидку и уверенно забил пенальти в послематчевой серии.
Теленков – 3.0, Вотинов – 2.5. Теленков отметился несколькими неплохими передачами после выхода Лешонка, но был не очень активен. Вотинову впереди против тройки центральных защитников ЦСКА, конечно, приходилось тяжело, но два момента он нашёл и хотя бы один забить стоило.
Малоян – 4.0, Лешонок – 4.5, Хайманов – 3.0, Рябокобыленко – 3.5. С повлением Лешонка и Маоляна игра «Тюмени» заиграла совсем другими красками: Владимир, который никак не выглядит на свои 34, вечно молодой, очень умно распоряжался мячом, жаль партнёры не всегда понимали. Малоян тоже игру усилил, обострял, взаимодействовал – они с Лешонком и вывели 1 на 1 Вотинова. Но Лешонок всё же вне конкуренции: это он заработал спасительный угловой, он ещё и пенальти послематчевый забил. Рыбокобыленко тоже помог в серии. Гончаренко, посадивший на скамейку лишь двух полевых, в отличие от Алексича, усилить и освежить игру новыми силами не мог, в резерве заключалось неоспоримое преимущество «Тюмени».
ЦСКА
Помазун – 3.0. По пропущенному голу к голкиперу больших претензий быть не может. Не факт, что Акинфеев вышел и успел бы на этот перехват. Илья здорово сыграл в эпизоде с выходом 1 на 1 Вотинова, но нападающий и сам пробил плохо. Также Помазун мог привезти пенальти на ровном месте, ну а в серии 11-метровых даже не приблизился к сэйву. Не сказать, что перед игрой с «Ромой» уже не юный, а 22-летний вратарь, обнадёжил.
Бекао – 3.0, Матвийчук – 3.0, Набабкин – 3.5. Самые опытные игроки ЦСКА были сосредоточены в защите. И непонятно, почему тот же капитан Набабкин не пошёл бить пенальти в числе первых, чтобы придать уверенности молодым партнёрам. К капитану меньше всего претензий по игре в защите, а вот Бекао дважды упустил Вотинова. Матвийчук проводил хорошую встречу, но именно он отвечал за Столяренко на роковом угловом.
Ефремов – 3.5, Пухов – 3.0, Гордюшенко – 2.5, Тикнизян – 3.0. Хоть на этом уровне Ефремов выделялся, но до поры до времени. Во втором тайме он сделал хороший навес на Нисимуру, вывел на ударную позицию Жамалетдинова, однако с усталостью пришёл брак.
Гордюшенко в целом смотрелся увереннее Пухова, но Тимур забил гол, который должен был стать победным. Хотя до этого были в основном обрезы, потери, получил Пухов и жёлтую карточку. Один удар мог бы всё изменить, но партнёры не дотерпели, а сам он не забил пенальти. У Астемира всё сложилось ещё хуже: он даже не вступил в борьбу с автором голевой скидки Чудиным, а затем не забил первый 11-метровый в худших традициях Смолова. Причём даже Паненки не было, Гордюшенко просто катнул мяч во вратаря. Тикнизян запомнился ужасным пасом на Нисимуру, но будем снисходительны, всё-таки парень играл ещё и защитника, на этом фронет проблем не было.
Олейников – 2.5, Нисимура – 2.5, Жамалетдинов – 2.0. Нападающий, который находится к основе ЦСКА ближе остальных, провёл очень слабую встречу. Тимур то затягивал с ударом, то бил, когда мяч нужно было отдавать Нисимуре. Вообще, пока они с японцем явно не сдружились – по случаю неоправданного игнора партнёра у этой парочки было. Такуму имел 2 момента, но показал, что игра головой – не его сильная сторона. Жамалетдинов на последних минутах мог делать счёт 2:0, вместо чего запустил мяч с 11-метровой отметки, вполне возможно, за пределы стадиона. Олейников, увы, не реализовал выход на 1 на 1 – пас ему на ход был лучшим действием Нисимуры. А вот удар в небо с пенальти – худшим.
Анисимов – 3.0, Маклаков – б/о. На поле вышли оба полевых запасных ЦСКА, но Гончаренко понимал, что рассчитывать ему придётся на стартовый состав и только.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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