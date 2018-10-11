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Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх

Арбитр, судивший ответную встречу между "Зенитом" и минским "Динамо" (8:1) Себастьен Дельферье задержан по подозрению в участии в договорных матчах.

Полиция Бельгии провела 44 обыска по данному делу. Правоохранительные органы подозревают, что матчи прошедшего сезона в чемпионате Бельгии могли быть договорными. Также задержан коллега Себастьена Барт Вертенген и главный тренер "Брюгге" Иван Леко.

Благодаря победе над минским "Динамо" петербургский "Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, а затем сумел пробиться в групповой этап.

The Koz Times
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 08:20
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15
(7)
#15  avnik  море (Сегодня, 10:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А вот это намного интереснее сериала про ко-ко и ма-ма. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#14  RenarTickle  Москва (Сегодня, 09:55)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дальше - больше...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#13  ЕРЖ   (Сегодня, 09:52)
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Ай-яй-яй... Гляди-ка, очередного связаного с запитерастами на нары отправили... Не жизнь в бомжатне, а сказка - украл-выпил-в тюрьму! smile


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Если в кране нет воды, то Тюмень идет вперед!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#12  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:44)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
После бомжей нужно было сразу его брать


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#11  игра  г. Москва (Сегодня, 09:19)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Dragula
Скучно? Перееби кому-нибудь стулом утром в кафе. Глядишь и подтекст будет другой и кот будет кошкой.

Да. скучно читать всю эту кампанию против Зенита. Обиженные детки мажоров. Извиите за правду. Бой неравный конечно. Толпа заклюет все равно.
Нас только 2
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#10  Dragula  Иркутск (Сегодня, 09:12)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
Все одно к одному кот абсолютно не считает людей идиотами. И подтекст пасквиля им понятен и уже даже скучен.

Скучно? Перееби кому-нибудь стулом утром в кафе. Глядишь и подтекст будет другой и кот будет кошкой.
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#9  игра  г. Москва (Сегодня, 09:07)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Dragula
И к чему ты это все здесь накарябал? Суть? В статье не затронуто ни одним словом про великий и могучий клуб, а лишь упоминание а днищенском белоруском клубе и ещё о каком-то говне. Не дают тебе покоя спартаковские ромбы?

Все одно к одному кот абсолютно не считает людей идиотами. И подтекст пасквиля им понятен и уже даже скучен.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#8  genpalagin  Воронеж (Сегодня, 09:06)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Читаешь "это" и сказать нечего!!!...
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
#7  Dragula  Иркутск (Сегодня, 09:01)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
Договорняк не удался конкретно. Несколько пеналей у мясной общественности , нахряпавшейся борща прошли мимо сытного мозга. Но суть была схвачена быстро -8-1 не бывает, потому что быть не может никогда. Мантры и ромб в голове исравно вытаскивали устоявшиеся веками догмы на божий свет.
Побольше минусов коту, а то плюсики поперек глотки будут кому-то. Школота дорогая хватит уже свой разум подставлять , жалко же ваш единственный мозг на всех. Может перегореть однажды.

Из кустов смотрел поросячьими глазами огромный но и тупой кабан. Синьоры, сезон охоты давно открыт.. Свиная туша недолго мучилась вися на высоковольтных проводах.Кот слыл филантропом. Мгновенная смерть, господа и свинина пожалуйста готова . Кушайте.

И к чему ты это все здесь накарябал? Суть? В статье не затронуто ни одним словом про великий и могучий клуб, а лишь упоминание а днищенском белоруском клубе и ещё о каком-то говне. Не дают тебе покоя спартаковские ромбы?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#6  игра  г. Москва (Сегодня, 08:59)
  • -6
  •  (6)

Цитата: Работяга
Талантливо ! Продолжай в том же духе !

Конечно, сэр. Все эти подозрения из одной и той же оперы. Баварию и лично Кана кот подкупил из Тамбова. Нужны связи , а как же. Вагон мануфактры и весь мир у тебя под ногами. Кот сидел на галерке и чуть не уснул, когда на сцену вышел , скажем так старый умудренный вековой мудростью и поражениями кабан . И начал парить почтенной публике мозги своими пасквилями. Это был профессиональный кабан. Хорошо что кот не забыл ядовитый выстрел в пятак. Кабан вертелся на сцене юлой . Кот вздохнул - увы.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#5  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 08:57)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Казалось бы, ну причем здесь Зенит, если

Правоохранительные органы подозревают, что матчи прошедшего сезона в чемпионате Бельгии могли быть договорными.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#4  Босх  Россия (Сегодня, 08:55)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Гдето в Москве занервничал господин Г.....
тот самый господин Г.......,который всё купил...
А господин Ф....,нахмурился,и тоже занервничал,потому что его команда не так давно стала чемпионом,при странном благоволении судей...

Но к вечеру господа Г и Ф успокоятся,и скажут-" у нас чай не бельгия какая...!".


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 08:49)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: игра
Договорняк не удался конкретно. Несколько пеналей у мясной общественности , нахряпавшейся борща прошли мимо сытного мозга. Но суть была схвачена быстро -8-1 не бывает, потому что быть не может никогда. Мантры и ромб в голове исравно вытаскивали устоявшиеся веками догмы на божий свет.
Побольше минусов коту, а то плюсики поперек глотки будут кому-то. Школота дорогая хватит уже свой разум подставлять , жалко же ваш единственный мозг на всех. Может перегореть однажды.

Из кустов смотрел поросячьими глазами огромный но и тупой кабан. Синьоры, сезон охоты давно открыт.. Свиная туша недолго мучилась вися на высоковольтных проводах.Кот слыл филантропом. Мгновенная смерть, господа и свинина пожалуйста готова . Кушайте.

Талантливо ! Продолжай в том же духе !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  игра  г. Москва (Сегодня, 08:45)
  • -7
  •  (19)

Договорняк не удался конкретно. Несколько пеналей у мясной общественности , нахряпавшейся борща прошли мимо сытного мозга. Но суть была схвачена быстро -8-1 не бывает, потому что быть не может никогда. Мантры и ромб в голове исравно вытаскивали устоявшиеся веками догмы на божий свет.
Побольше минусов коту, а то плюсики поперек глотки будут кому-то. Школота дорогая хватит уже свой разум подставлять , жалко же ваш единственный мозг на всех. Может перегореть однажды.

Из кустов смотрел поросячьими глазами огромный но и тупой кабан. Синьоры, сезон охоты давно открыт.. Свиная туша недолго мучилась вися на высоковольтных проводах.Кот слыл филантропом. Мгновенная смерть, господа и свинина пожалуйста готова . Кушайте.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 08:22)
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Господи... Ну и журналисты на сайте...
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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