Арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Минск (8:1) задержан по подозрению в участии в договорных играх

Арбитр, судивший ответную встречу между "Зенитом" и минским "Динамо" (8:1) Себастьен Дельферье задержан по подозрению в участии в договорных матчах.Полиция Бельгии провела 44 обыска по данному делу. Правоохранительные органы подозревают, что матчи прошедшего сезона в чемпионате Бельгии могли быть договорными. Также задержан коллега Себастьена Барт Вертенген и главный тренер "Брюгге" Иван Леко.Благодаря победе над минским "Динамо" петербургский "Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, а затем сумел пробиться в групповой этап.