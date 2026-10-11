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Шварц - об автоголе "Рубина": случай был на нашей стороне

Сандро Шварц признал, что в эпизоде с единственным голом удача оказалась на стороне "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Рулевой "Динамо" отметил, что до удаления Ильи Самошникова игра складывалась для его команды непросто.

- Было сразу понятно, что будет тяжёлая игра. В начале матча при игре в равных составах у нас возникали проблемы. Но случай был на нашей стороне в эпизоде с голом. Потом произошло удаление у "Рубина".

А в большинстве мы должны были лучше контролировать мяч. Но сейчас мы счастливы, потому что добились хорошего результата на непростом поле после перерыва, - передаёт слова Шварца "Матч ТВ".

После десяти туров "Динамо" набрало 22 очка и занимает первое место в таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые 18 октября примут ЦСКА.

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