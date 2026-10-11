Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Сафонов назвал главного конкурента в борьбе за приз лучшему вратарю года

Матвей Сафонов назвал главного конкурента в борьбе за приз лучшему вратарю 2026 года по версии France Football.
Фото: Getty Images
Российский голкипер "ПСЖ" считает одним из главных соперников испанца Симона.

- Не сильно рассчитываю на победу, но всё бывает. Хотелось бы вписать своё имя в историю? Конечно. Но сказать, что жду и мне вручат, наверное, это неправда.

Думаю, главный соперник - Симон. Испанец выиграл чемпионат мира, отыграл прекрасно, пропустил два гола вообще за весь турнир. Сильные, реально сильные оппоненты, у которых тоже много трофеев, - сказал Сафонов в шоу "Кстати".

В сезоне-2025/26 Сафонов выиграл с "ПСЖ" чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Победителя вратарской номинации объявят 26 октября на церемонии "Золотого мяча" в Лондоне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится