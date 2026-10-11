Сафонов назвал главного конкурента в борьбе за приз лучшему вратарю года

Матвей Сафонов назвал главного конкурента в борьбе за приз лучшему вратарю 2026 года по версии France Football.

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Думаю, главный соперник - Симон. Испанец выиграл чемпионат мира, отыграл прекрасно, пропустил два гола вообще за весь турнир. Сильные, реально сильные оппоненты, у которых тоже много трофеев, - сказал Сафонов в шоу "Кстати".

Российский голкипер "ПСЖ" считает одним из главных соперников испанца Симона.- Не сильно рассчитываю на победу, но всё бывает. Хотелось бы вписать своё имя в историю? Конечно. Но сказать, что жду и мне вручат, наверное, это неправда.В сезоне-2025/26 Сафонов выиграл с "ПСЖ" чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Победителя вратарской номинации объявят 26 октября на церемонии "Золотого мяча" в Лондоне.