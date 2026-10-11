Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
ЦСКА
3 - 0 3 0
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 0 1 0
УфаЗавершен

Артига не согласился с удалением Самошникова в матче с "Динамо"

Франк Артига считает, что Илья Самошников не заслуживал удаления в матче "Рубина" с московским "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
По мнению Артиги, при оценке подобных эпизодов важно учитывать не только отдельный стоп-кадр, но и развитие момента.

- Наступ был. Но я убежден, что никакого злого намерения у Самошникова не было. Да, он наступил, но сразу после этого попытался поднять соперника, помочь ему, сразу извинился. Футбол - это не статика. Тут нужно оценивать степень намерения.

Я не обвиняю арбитра. Но бывает так, что VAR вносит сумятицу при принятии решения арбитром, - цитирует тренера "Матч ТВ".

Самошников получил прямую красную карточку на 37-й минуте после видеопросмотра. После десяти туров "Рубин" набрал 12 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. 18 октября казанцы сыграют в гостях со "Спартаком".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится