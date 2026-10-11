Артига не согласился с удалением Самошникова в матче с "Динамо"

- Наступ был. Но я убежден, что никакого злого намерения у Самошникова не было. Да, он наступил, но сразу после этого попытался поднять соперника, помочь ему, сразу извинился. Футбол - это не статика. Тут нужно оценивать степень намерения.
Я не обвиняю арбитра. Но бывает так, что VAR вносит сумятицу при принятии решения арбитром, - цитирует тренера "Матч ТВ".
Самошников получил прямую красную карточку на 37-й минуте после видеопросмотра. После десяти туров "Рубин" набрал 12 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. 18 октября казанцы сыграют в гостях со "Спартаком".