Воронежский клуб объявил о расставании с тренерами Сергеем Омельянчуком, Константином Синеоковым и Игорем Лебеденко. Их места в штабе займут Сергей Брызгалов, Михаил Смирнов и Александр Чихрадзе. Перестановки последовали за уходом Олега Василенко, который в воскресенье покинул должность главного тренера команды.
Василенко возглавлял "Факел" с 1 октября 2025 года. Последним матчем при специалисте стала домашняя встреча десятого тура РПЛ с "Локомотивом", завершившаяся поражением воронежцев со счётом 0:5.
После десяти туров "Факел" набрал три очка и занимает последнее, 16-е место в таблице чемпионата России.
Три тренера покинули штаб "Факела" после разгрома от "Локомотива"
В "Факеле" произошли новые изменения в тренерском штабе после крупного поражения от "Локомотива".
Фото: ФК "Факел"