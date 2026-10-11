Никитин оценил крупную победу ЦСКА над "Родиной"

- Особенно в первом тайме после десятой минуты ЦСКА имел такое громадное преимущество, что немножко даже жалко "Родину" было.
Против такого состава ЦСКА, когда ты выходишь с центральными полузащитниками Мансильей, который является левым нападающим, и Рейны, который в слове "оборона" не знает ни одной буквы, то на что ты рассчитываешь? - сказал Никитин в эфире "Матч Премьер".
После десяти туров ЦСКА набрал 22 очка и занимает второе место в РПЛ. 18 октября команда сыграет в гостях с московским "Динамо".