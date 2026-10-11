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Никитин оценил крупную победу ЦСКА над "Родиной"

Алексей Никитин считает, что ЦСКА полностью переиграл "Родину" в центре поля в матче десятого тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению бывшего футболиста "Уфы", особенно заметным преимущество команды Дмитрия Игдисамова стало после первых десяти минут.

- Особенно в первом тайме после десятой минуты ЦСКА имел такое громадное преимущество, что немножко даже жалко "Родину" было.

Против такого состава ЦСКА, когда ты выходишь с центральными полузащитниками Мансильей, который является левым нападающим, и Рейны, который в слове "оборона" не знает ни одной буквы, то на что ты рассчитываешь? - сказал Никитин в эфире "Матч Премьер".

После десяти туров ЦСКА набрал 22 очка и занимает второе место в РПЛ. 18 октября команда сыграет в гостях с московским "Динамо".

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