Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Психолог, эксперт по анализу поведения: Кокорину и Мамаеву по барабану на общественное мнение и свой статус

Психолог, эксперт по анализу поведения, практикующий в научно-исследовательском центре "Физиогномика", Артём Павлов разобрал видео допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева с профессиональной точки зрения.

"Кокорин и Мамаев выбрали абсолютно разную стратегию поведения на допросе. Нужно понимать, что у людей с разными психотипами такое возможно даже в одинаковой ситуации.

Мамаев, будучи более интровертированным, предпочёл более выгодную закрытую позицию. А у Кокорина в свою очередь всё наоборот: мелкие зрачки, демонстрация паха, руки скрещены. Они оба злятся, очевидно. Только на что и на кого? Они злятся из-за своего деяния или из-за того, что им сейчас приходится из всего этого выкручиваться? Я придерживаюсь второго варианта.

Я уже анализировал их извинения после ситуации в Монте-Карло и даже выпустил видеоролик об этом. Как тогда им было по барабану на общественное мнение и на свой статус, так и сейчас. Ничего не поменялось. И тот их лёгкий отскок как раз и является одной из причин случившегося на днях", - цитирует Павлова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(7)
#17  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Медведь Русский,
Ну вот ты бы видя что 5-7 здоровых пьяных молодых людей стоят у тачки стал бы выходить и куями их крыть, не зная что тебе за это ничего не будет? Может водиле стоило вызвать наряд и все? Он спровоцировал драку, номесли ты мужик скажи как было на самом деле, что орали матом и он в том числе, что он пихнул Мамая, а не про то что он вежливо попросил не хулиганить и выйти из машины... Ну чушь же
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#16  Медведь Русский   (Сегодня, 20:24)
  • +1
  •  (1)

Цитата: идим1986ЦСКА
Я говорю лишь о том что там возможно была провокация, а значит можно и трактовать по другому, факт избиения


думается разговор на матах там был с обеих сторон. и скорее всего если бы водиле хватило сил и поддержки он бы их сам там отмудохал с удовольствием. и тогда бы он сейчас был под судом. но сулилось то что случилось, избили водилу, из это должны ответить. так как ответил бы любой "обычный" человек.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#15  sssh53  Москва (Сегодня, 20:15)
  • +1
  •  (1)

Дело в том, что их скорее всего викинут из команды. Без Кокорина выигрывали и Мамана важнее для команды чем Кокорин.Пучть там брата своего ублажаит в частном самолете
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#14  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:12)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Медведь Русский,
Я говорю лишь о том что там возможно была провокация, а значит можно и трактовать по другому, факт избиения
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#13  Nastroenie  Москва (Сегодня, 20:11)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Общественное мнение в этой стране говна собачьего не стоит, что БАРИН скажет, то челядь и будет как попугаи повторять.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#12  46avangard   (Сегодня, 20:05)
  • 0
  •  (2)

идим1986ЦСКА,
А почему не спросят по детектору лжи, водилу, как он вежливо попросил вылезти девушку и потом так же вежливо попросил не.бить бутылки.

Телешоу насмотрелся? Детектор лжи ему подавай )))
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#11  кочегар  Кубань (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
ситуация-дрянь, проверить чинуш на взятки.
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#10  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:00)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Этот даун выставил себя полным клоуном


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#9  Медведь Русский   (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (3)

Цитата: идим1986ЦСКА
А почему не спросят по детектору лжи, водилу, как он вежливо попросил вылезти девушку и потом так же вежливо попросил не.бить бутылки.

то на сколько он вежливо просил, не регламентируется уголовным кодексом. да и если бы ему дали по голове разок другой и ушли, даже это практически не реглментипруется. а когда в четвером одного ногами месят, не находите, что это совсем другая история?
тем более думается там все были не слишком скупы в выражениях...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#8  Орик  СПб (Сегодня, 19:59)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что привязались с этим Монте-Карло? Люди зарабатываю миллионы, где хотят там и гуляют, пьют хоть по 1000 евро шампанское.
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#7  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 19:56)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А почему не спросят по детектору лжи, водилу, как он вежливо попросил вылезти девушку и потом так же вежливо попросил не.бить бутылки.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#6  46avangard   (Сегодня, 19:52)
  • 0
  •  (0)

Капец. Как после встречи Путина с Трампом резонанс... тоже 1000 психологов- "Физиогномиков", спецов по жестам, Жириновских, Соловьевых... эта тема стала ну уж очень навязчивой
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 19:51)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Артём Павлов= профессиональный физдабол, получающий деньги за свою пустую болтовню с важным видом и умными глазами.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 19:48)
  • 0
  •  (0)

единственное за что их можно осуждать и нужно судить, это за нанесение телесных повреждений другим людям. и то, учитывая все обстоятельства дела
а уж их загулы в монте-карло, банкет перед буянством на 2,5 млн рублей, и так далее, это их личное дело. учитывая то что у них выходные дни. как хотят так и гуляют. они же деньги ни у кого не крали. кому какое дело как они гуляют?
а за телесные повреждения других людей, должны ответить на общих основаниях
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  Черный Лис   (Сегодня, 19:48)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Физиогномика - псевдонаука. Почему бы еще не узнать мнения астролога? Может у парней венера в марсе стояла?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 19:32)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
они боятся только тех людей. кто вокруг них кормится и крутится ... а на болельщиков им сиренево ... общественное мнение ? они о таком даже не слышали..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 19:30)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Какой глубокий анализ innocent
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.