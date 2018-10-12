Сальваторе Боккетти: я восхищаюсь вашим президентом

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти, отвечая на вопросы болельщиков рассказал, что восхищается президентом РФ Владимиром Путиным.– Нужно подумать... Наверное, я восхищаюсь вашим президентом, Владимиром Путиным. Просто потому, что он сильный человек, – сказал Боккетти.