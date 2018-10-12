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Сальваторе Боккетти: я восхищаюсь вашим президентом

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти, отвечая на вопросы болельщиков рассказал, что восхищается президентом РФ Владимиром Путиным.

– Человек, которым вы восхищаетесь?

– Нужно подумать... Наверное, я восхищаюсь вашим президентом, Владимиром Путиным. Просто потому, что он сильный человек, – сказал Боккетти.

ФК "Спартак"
Теги: Путин Боккетти Спартак
Сегодня, 09:07
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#1  LIAZ677   (Сегодня, 09:17)
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Ты лучше в футбол играй, а не восхищайся всякими шнырями.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
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