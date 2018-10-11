"Спартак" поздравил своего лучшего бомбардира в истории с 92-летием (фото)

Московский "Спартак" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и тренера клуба Никиту Симоняна.Первому вице-президенту РФС сегодня, 12 октября, исполнилось 92 года.Никита Симонян играл за "Спартак" с 1949 по 1959 год и со 160 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. После завершения карьеры он возглавлял "Спартак" в качестве главного тренера с 1960 по 1972 год (с двухлетним перерывом).