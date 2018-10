"Спартак" поздравил своего лучшего бомбардира в истории с 92-летием (фото)

View this post on Instagram

Поздравляем Никиту Павловича Симоняна! ? Сегодня легендарному спартаковцу исполняется 92 года. ? Дорогой Никита Павлович, @fcsm_official от души желает Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Продолжайте в том же духе! ???? — #спартак #spartak #легенда #никитасимонян #fcsm #фксм #краснобелые