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"Спартак" поздравил своего лучшего бомбардира в истории с 92-летием (фото)

Московский "Спартак" поздравил с днем рождения бывшего футболиста и тренера клуба Никиту Симоняна.

Первому вице-президенту РФС сегодня, 12 октября, исполнилось 92 года.



Никита Симонян играл за "Спартак" с 1949 по 1959 год и со 160 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба. После завершения карьеры он возглавлял "Спартак" в качестве главного тренера с 1960 по 1972 год (с двухлетним перерывом).
Теги: Спартак Симонян
Сегодня, 14:08
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#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы. Своих героев надо помнить и чтить. Особенно если они живы. Для них это очень важно. Важно не быть забытыми и заброшенными.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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