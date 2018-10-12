Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Лебедев: после тюрьмы у Кокорина и Мамаева не останется желания куражиться

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые по решению суда были взяты под стражу на два месяца.

"Чувства безнаказанности и вседозволенности плохо отразились на Кокорине и Мамаеве. Ребята, видимо, подумали, что они великие футболисты, мол, им всё можно. Но оказалось, что можно не всё. Есть уголовный кодекс, есть правоохранительные органы, которые не болеют за "Зенит" и "Краснодар", а относятся к этому происшествию со всей строгостью закона.

После той попойки в Монте-Карло все начали обсуждать стоимость вечеринки и их зарплаты. А надо было осуждать сам факт такого поведения! Тогда комитет по этике возглавлял Лукин, и выступил он примерно в таком ключе: "Молодые ребята просто покуражились, со всеми бывает". Они покуражились раз, покуражились два, покуражились третий раз по голове стулом. Я думаю, что после выхода из тюрьмы у них не останется желания куражиться", — цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.