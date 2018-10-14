НТВ: Тигиев хамил и угрожал связями при задержании

За пьяную езду задержан второй за день футболист «Крыльев Советов» pic.twitter.com/wnmd9Xp6S6 — НТВ (@ntvru) October 14, 2018

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии.23-летний футболист, права которого принадлежат "Спартаку", при задержании вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и угрожал связями.