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НТВ: Тигиев хамил и угрожал связями при задержании

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев был задержан за вождение в нетрезвом состоянии.

23-летний футболист, права которого принадлежат "Спартаку", при задержании вел себя агрессивно, употреблял нецензурные выражения и угрожал связями.

Теги: Тигиев Крылья Советов
Сегодня, 18:44
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21
(3)
#21  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:38)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Freddy
Цитата: anonymous
посмотрим свин, как ты будешь его защищать, когда опять его поймают

его ловили и это было не в Спартаке,а в цска

свинья, а если его в Спартаке поймают, что скажешь? поклонник Титова?


Тут дело не в принадлежности по скотскому признаку. Такие серийные информационные вбросы делают перед изменением законодательства для морального обоснования ужесточения чего-то. Тигиев продолжает "дело Кокорина-Мамаева".


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#20  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 20:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Комментарий с кб сайта

А ещё юзеры фанатика просто космос, далее цитата: "Тигиев нарколыга", а вас не смущает, что у нас в команде игрок, который 2 года дисквалификацию за употребление кокса отмотал, а Тигиев конченный и наркоман. Я его не защищаю, но эти двойные стандарты одних и тех же людей, самим не смешно???

Кто бы писал про двойные стандарты Еременко употреблял дурь когда был игроком в ЦСКА и вот на тебе резко, забыли про этот факт. Тигиев совершил, гнилой поступок это не как не красит не Спартак не Крылья за которые, он сейчас выступает.


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#19  anonymous   (Сегодня, 20:20)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Freddy
Цитата: anonymous
посмотрим свин, как ты будешь его защищать, когда опять его поймают

его ловили и это было не в Спартаке,а в цска

свинья, а если его в Спартаке поймают, что скажешь? поклонник Титова? smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#18  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Ziggy,
Он давно уже не не наш,а краснодарский.Когда был в ЦСКА,лишнего себе он не позволял.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#17  Ninja   (Сегодня, 20:01)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ziggy,
Мамай из школы Торпедо, ваших подстилок)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#16  Freddy   (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: anonymous
посмотрим свин, как ты будешь его защищать, когда опять его поймают

его ловили и это было не в Спартаке,а в цска
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:55)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Футболисты! Они же дети, простите их! Да, не надо никаких уголовных статей, и пусть наш спорт повально зарастёт всем этим ГОВНОМ, начиная от Кокорина и кончая... ну сколько их там еще будет, развращенных дармовыми деньгами?!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  МИНЬОН 61  Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:52)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
ЧЕМ БОЛЬШЕ СДАДИМ ТЕМ ЛУЧШЕ
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#13  nevada007   (Сегодня, 19:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
докозательства???? нтв ребаное
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#12  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 19:42)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Нда...нахождение в свинарне не прошло для него даром...типичный свин во всей своей красе...


Алё! Ваш Мамаев по серьёзной статье шконку греет. blush


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#11  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:40)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
депут Газаев заступится за земляка по законам гор, поэтому эти недоноски хамят и угрожают, пора ему овец пасти с футболом может завязывать
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  Кир Мяс   (Сегодня, 19:34)
  • 0
  •  (6)
online

НТВ это еще та помойка
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#9  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:14)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Нда...нахождение в свинарне не прошло для него даром...типичный свин во всей своей красе...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#8  ythe  Ё-бург (Сегодня, 19:13)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
онижежети


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#7  VeNdA  Республика Венда (Сегодня, 19:11)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
И этого туда же.
Пускай обдалбываются на свой страх и риск дома или еще где, но если за рулем - судить, да так, чтобы мало не показалось.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
#6  fd65   (Сегодня, 19:04)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еще немного, и команду можно будет собрать из дебоширов, алименщиков, пьяниц и наркоманов...., а тренером Марадону поставить,- у него тоже нелады с законом были-журналюг на досуге из дробовика постреливал... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 18:56)
  • -5
  •  (11)

Цитата: Freddy
Цитата: ajax101
Почему бы ему не продолжить зарабатывать на жизнь тем, что он неплохо умеет делать?

потому что у ослегов пуканы горят по сей день

посмотрим свин, как ты будешь его защищать, когда опять его поймают smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 18:54)
  • -3
  •  (5)
online

Короче, всей страной начали футболистов воспитывать. Прямо скажем - ну такоэ...


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 18:54)
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: ajax101
Почему бы ему не продолжить зарабатывать на жизнь тем, что он неплохо умеет делать?

потому что у ослегов пуканы горят по сей день
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ninja
Комментарий с кб сайта

А ещё юзеры фанатика просто космос, далее цитата: "Тигиев нарколыга", а вас не смущает, что у нас в команде игрок, который 2 года дисквалификацию за употребление кокса отмотал, а Тигиев конченный и наркоман. Я его не защищаю, но эти двойные стандарты одних и тех же людей, самим не смешно???


Еременко ответил перед обществом и законом за свой поступок. Почему бы ему не продолжить зарабатывать на жизнь тем, что он неплохо умеет делать?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 18:45)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Комментарий с кб сайта

А ещё юзеры фанатика просто космос, далее цитата: "Тигиев нарколыга", а вас не смущает, что у нас в команде игрок, который 2 года дисквалификацию за употребление кокса отмотал, а Тигиев конченный и наркоман. Я его не защищаю, но эти двойные стандарты одних и тех же людей, самим не смешно???
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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