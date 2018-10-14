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Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов - об инциденте с защитником Георгием Тигиевым, который сегодня был задержан сотрудниками ГИБДД Самары по подозрению в вождении автомобиля в пьяном виде.

Это уже второй за сутки футболист команды, который подозревается в подобном правонарушении: утром стало известно об инциденте с полузащитником Евгением Башкировым.

- Похоже, скоро во всех командах премьер-лиги проявятся подобные инциденты… Про то, что Тигиева поймали пьяным за рулем, еще не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Башкирову, - сказал Шикунов. – Были ли они вместе или нет - без понятия. Я в Сочи, они - в Самаре.

- В случае, если подтвердится, что Тигиев действительно был за рулем в неадекватном состоянии, "Крылья" расторгнут с ним арендное соглашение?

- Почему аренда должна заканчиваться, если мы еще не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться так же, как и с Башкировым.

- Собирается ли клуб расторгать контракт с Башкировым?

- Нет, при чем здесь разрывать контракт… Сейчас получим все документы из органов, соберемся вместе с главным тренером Божовичем, с руководителями, обсудим ситуацию. Вызовем самого Евгения, он расскажет, что на самом деле происходило.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шикунов
Сегодня, 19:46
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#2  Fint  Москва (Сегодня, 20:11)
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: robinzen
На нары всех нахер! Хватит развращать дармовым баблом!

Нам такой Футбол - не нужен!

Ну правильно, все деньги как пылесосом Зенит высасывает из народной собственности,- Газпрома.
С кем играть-то собираетесь в футбол, если всех на нары?
Думаю, что пошёл накат от Правительства на самых высокооплачиваемых граждан, спортсменов, с пенсионерами разобрались уже, ДЕНЕГ-ТО НЕТ!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На нары всех нахер! Хватит развращать дармовым баблом!

Нам такой Футбол - не нужен!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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