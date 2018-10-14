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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:46
Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты (2)
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Александр Шикунов - о задержании Тигиева: cкоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов - об инциденте с защитником Георгием Тигиевым, который сегодня был задержан сотрудниками ГИБДД Самары по подозрению в вождении автомобиля в пьяном виде.
Это уже второй за сутки футболист команды, который подозревается в подобном правонарушении: утром стало известно об инциденте с полузащитником Евгением Башкировым.
- Похоже, скоро во всех командах премьер-лиги проявятся подобные инциденты… Про то, что Тигиева поймали пьяным за рулем, еще не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Башкирову, - сказал Шикунов. – Были ли они вместе или нет - без понятия. Я в Сочи, они - в Самаре.
- В случае, если подтвердится, что Тигиев действительно был за рулем в неадекватном состоянии, "Крылья" расторгнут с ним арендное соглашение?
- Почему аренда должна заканчиваться, если мы еще не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться так же, как и с Башкировым.
- Собирается ли клуб расторгать контракт с Башкировым?
- Нет, при чем здесь разрывать контракт… Сейчас получим все документы из органов, соберемся вместе с главным тренером Божовичем, с руководителями, обсудим ситуацию. Вызовем самого Евгения, он расскажет, что на самом деле происходило.
"Спорт-Экспресс"
Это уже второй за сутки футболист команды, который подозревается в подобном правонарушении: утром стало известно об инциденте с полузащитником Евгением Башкировым.
- Похоже, скоро во всех командах премьер-лиги проявятся подобные инциденты… Про то, что Тигиева поймали пьяным за рулем, еще не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Башкирову, - сказал Шикунов. – Были ли они вместе или нет - без понятия. Я в Сочи, они - в Самаре.
- В случае, если подтвердится, что Тигиев действительно был за рулем в неадекватном состоянии, "Крылья" расторгнут с ним арендное соглашение?
- Почему аренда должна заканчиваться, если мы еще не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться так же, как и с Башкировым.
- Собирается ли клуб расторгать контракт с Башкировым?
- Нет, при чем здесь разрывать контракт… Сейчас получим все документы из органов, соберемся вместе с главным тренером Божовичем, с руководителями, обсудим ситуацию. Вызовем самого Евгения, он расскажет, что на самом деле происходило.
"Спорт-Экспресс"
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