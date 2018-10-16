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Андрей Кобелев: отговаривал Кокорина от перехода в "Зенит"

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о несостоявшемся трансфере экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина в "Арсенал".

– Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать.

Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в "Зенит". Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с "Динамо".

– Сам Кокорин сильно расстроился, из-за того, что в 2015 году не уехал в "Арсенал"?

– Дело вот в чем. "Арсенал" хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру "канониров". Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. "Арсенал" вышел на "Динамо" чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит.

Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер.

– Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вам приходилось работать?

– Один из самых, да. Но, к сожалению, не надо забывать, что ему уже 27 лет. Считаю, к этому возрасту он должен был проявить себя намного лучше, ярче. Это мое субъективное мнение, – сказал Кобелев.


"Спорт-Экспресс"
Теги: Кобелев Кокорин Зенит
Сегодня, 09:19
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#4  sergey3709   (Сегодня, 11:50)
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Самые лучшие игры Кокорин показывал в Динамо,надо было там и оставаться, Динамо не вылетело бы в ФНЛ, сам бы не попал в грустную историю.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 11:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Akcent812
сдается мне, Кобелев забыл, какую игру тогда показывал Кокорин. В то время, этот трансфер в Зенит многим казался более чем сомнительным, да и спад у Кокорина был явный. Вряд ли, при таком уровне игры, Александр получил бы приличное предложение из-за рубежа.
В таком разрезе, переход в Зенит был правильным и необходимым.

Для Кокорина.Для меня лично первые полтора сезона главным вопросом было что он у нас забыл вместе с Юсуповым.Только при Манчини он наконец начал показывать то что от него ждали.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
сдается мне, Кобелев забыл, какую игру тогда показывал Кокорин. В то время, этот трансфер в Зенит многим казался более чем сомнительным, да и спад у Кокорина был явный. Вряд ли, при таком уровне игры, Александр получил бы приличное предложение из-за рубежа.
В таком разрезе, переход в Зенит был правильным и необходимым.
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 10:05)
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Андрей, полностью прав.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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