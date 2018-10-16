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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Андрей Кобелев: отговаривал Кокорина от перехода в "Зенит"
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о несостоявшемся трансфере экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина в "Арсенал".
– Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать.
Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в "Зенит". Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с "Динамо".
– Сам Кокорин сильно расстроился, из-за того, что в 2015 году не уехал в "Арсенал"?
– Дело вот в чем. "Арсенал" хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру "канониров". Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. "Арсенал" вышел на "Динамо" чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит.
Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер.
– Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вам приходилось работать?
– Один из самых, да. Но, к сожалению, не надо забывать, что ему уже 27 лет. Считаю, к этому возрасту он должен был проявить себя намного лучше, ярче. Это мое субъективное мнение, – сказал Кобелев.
"Спорт-Экспресс"
– Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать.
Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в "Зенит". Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с "Динамо".
– Сам Кокорин сильно расстроился, из-за того, что в 2015 году не уехал в "Арсенал"?
– Дело вот в чем. "Арсенал" хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру "канониров". Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. "Арсенал" вышел на "Динамо" чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит.
Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер.
– Кокорин – самый талантливый футболист, с которым вам приходилось работать?
– Один из самых, да. Но, к сожалению, не надо забывать, что ему уже 27 лет. Считаю, к этому возрасту он должен был проявить себя намного лучше, ярче. Это мое субъективное мнение, – сказал Кобелев.
"Спорт-Экспресс"
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