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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Хусаинов: видеоповторы приведут к снижению концентрации арбитров и к новым ошибкам по этой причине
В предыдущих материалах с арбитром ФИФА Сергеем Хусаиновым мы обсудили вопросы финансовой мотивации судей, о «рюкзачках» с долгами, и прочих внутренних вопросах судейской коллегии. Сегодня же мы поговорим о системе видеоассистентов VAR, и о других, в реальности – существующих, доказавших работоспособность методах улучшения судейства, что, однако, не применяются в современном футболе
- Сергей Григорьевич, поднимая вопрос по VAR, в отношении нашей сборной на прошедшем ЧМ сразу же возникает вопрос: матч Россия – Испания. Нарушение в нашей штрафной. Судья вот уже собирается идти и просматривать повтор. Но, вдруг по рации ему нечто сообщают, и он передумывает. Но мы-то по телетрансляции повтор видели. И пенальти то был…
- Да. Пенальти в наши ворота в том матче был.
- При этом получилось так, что судья по дороге передумал смотреть повтор. Как это в принципе то возможно?
- Возможно позвонили и сказали, что не надо. Не нужно смотреть повтор. Например, сказали, что уже просмотрели и в эпизоде всё в порядке.
Меня, до начала турнира приглашали на пресс-брифинги по поводу пробного для VAR Чемпионата Мира. И там многие спрашивали про VAR.
А что VAR? Это ведь не истина в последней инстанции. Для начала проблема состоит в том, что сидящий за монитором человек должен знать правила футбола в разы лучше, чем тот, кто бегает по полю. Почему так?
Потому что его реакция на любые события на поле должна быть быстрее, чем у полевого арбитра – ему ведь нужно успеть, помимо констатации факта – пересмотреть его и с других камер, уточнить ситуацию, связаться с главным арбитром, и чётко донести позицию. И при этом – не отрываться от происходящего на поле сейчас.
Различие лишь в том, что арбитр VAR сидит, а главный судья – бегает. У нас проблемы в том числе в том, чтобы найти тех, кто бы хорошо разбирался в футбольных нюансах на поле. А вы ещё хотите найти того, кто будет это делать быстрее и лучше, сидя за монитором? Можно узнать где их искать? Это первый момент.
Второй заключается в том, что Германия, Италия и Англия ещё до ЧМ проводили свой чемпионат с VAR. И вот пример из Чемпионшипа: закончился первый тайм, команды ушли в раздевалку. И тут сигнал от ассистента VAR – вернитесь на поле, пробейте пенальти! Команды возвращаются на поле и пробивают пенальти. А зрители – уже ушли в буфет - выпить чая либо кофе.
Люди заплатили деньги, но не увидели назначение и пробитие этого самого пенальти. Это ведь нонсенс!
В Германии студия VAR была организована в Кёльне, где и отсматривались все матчи. И тут уже руководитель этой VAR-овской организации сказал: значит так, матчи с участием… условно говоря – «Дрездена» или «Берлина» не повторять и не просматривать. В Германии! Уже через полтора месяца, правда, его «попросили» освободить занимаемую должность. Но уже и среди VAR-овцов идут коррупционные схемы? Как же так? Для чего тогда этот VAR за такие деньги нужен?
Лично на мой взгляд – технология «Орлиный глаз» (Hawk eye – прим. ред.), что определяет взятие ворот в спорных ситуациях – она нужна. И это прекрасно. Ведь по этой проблеме ранее Мишель Платини внедрял дополнительных судей вдоль линии ворот. Но и тут присутствовал человеческий фактор: на ЕВРО 2012, когда эта система была внедрена в матче Украина – Англия, когда Франк Лэмпард выбивает мяч уже из ворот. И ассистент из бригады ранее прославившегося арбитра Сканины, стоя в 2 метрах и видя что мяч уже в воротах, заявил что его там не было.
Кстати, этот же Сканина также прославился и в Лиге Чемпионов: когда на Камп Ноу случилось то самое «Барселонское чудо». Тогда он «вытаскивал» «Барселону», которой после крупного поражения нужно было выигрывать 6:1. И они тогда и выиграли – пару мячей вообще забили в добавленное время. Все называли это чудом, а там Сканина чудил. Видимо так было нужно. И, видимо, поэтому он и на этом Чемпионате Мира работал.
Я к чему всё это говорю? На мой взгляд, скорее нужно заниматься профессиональным отбором судей. Как, например, специализированные структуры занимаются отбором пилотов для боевых самолётов: истребителей-перехватчиков. Тут, например, идёт оценка и отсев по стрессоустойчивости.
Также, по этим критериям, нужно отбирать и арбитров. Не только по состоянию здоровья: зрение, дыхалка, реакция. Но и по знаниям правил и нюансов игры. В том смысле что арбитр должен не только знать формальные правила, но и понимать где, когда и как скачет мяч, как и когда идёт нога.
И уже отобрав этих арбитров – их нужно дополнительно тренировать и готовить. Футбол – это не настолько быстрая, космическая игра, где хорошо подготовленный арбитр всё равно бы не успевал за эпизодом. Если арбитр действительно разбирается в нюансах происходящего на поле, и понимает футболистов – он несколько заранее будет перемещаться в ту сторону поля, куда весьма вероятно и пойдёт направление атаки.
И именно этим и отличаются опытные и грамотные арбитры от начинающих, молодых.
Плюс стрессоустойчивость судьи также имеет очень и очень важное значение. Ведь одно дело выходить на матч при спокойной аудитории. И совсем другое – работать при буйных, агрессивных зрителях, что крайне активно реагируют на каждое твоё решение. Тут вполне можно сломаться на поле.
Поэтому я и говорю: да, технологии — это хорошо. Но нужно понимать где и какие нужно применять для пользы футбола. Нынешний VAR – это дополнительные задержки в игре. И тогда, не говорю хорошо это или плохо – но такие технологии изменят философию в футболе.
У нас же есть, например, специальные центры подготовки пилотов, космонавтов, или сотрудников спецслужб. И туда отбирают людей по определённым критериям, а потом, с помощью тех же технологий, их подготавливают. Технологии тут есть, и они работают. Но они позволяют человеку достигать своего максимума, но не пытаются с помощью того-же смартфона заменить часть мозга человека.
Тоже самое, на мой взгляд, нужно делать и с футбольными судьями. Технологии должны работать с ними при отборе и тренировке. Научить, натренировать их. Довести арбитра до его максимума. И в таком виде – выпускать на поле.
В мою бытность мы обращались и стремились сделать подобное в нашем судействе. И даже были первые, весьма неплохие и интересные наработки по этой теме. Плюс, в регионах с этим далеко не всегда хорошо, но существует, например, регулярный чемпионат Москвы. И нас обязывали, но мы и сами стремились, когда, например, ты пропускаешь тур – взять и хоть что-нибудь посудить для поддержания формы. Хоть детей, хоть ветеранов. Правила-то одинаковые. Да, конечно, изменяется темп игры. Но ведь высший полёт для арбитра в том, что не смотря на участвующие в матче лица – судья должен всегда оставаться самим собой. И никогда не расслабляться в трактовке футбольных правил.
- Правильно ли понимать, что идеи «раздать судьям планшеты» и ещё другие электронные помощники – это не самый эффективный путь?
- Это расхолаживает концентрацию. А самое главное, что должно быть у арбитра – это именно концентрация на игровой эпизод. И получается, что судья при работающем VAR будет думать – «а, да ничего – там ведь сейчас, если что – посмотрят и подскажут». «Будет или нет вне игры? Ай, да ладно – пусть и не добегу, но сверху всё равно посмотрят и подскажут через переговорные устройства».
Сразу, как подтверждение тезиса, вспоминается матч «Зенита» с участие Халка. Арбитр Турбина назначает штрафной и даёт указание: без свистка не бить. Далее он отсчитывает 9 метров… Тут то вопросы, на самом деле к тому как он это делал. На мой взгляд, тут арбитр потерял концентрацию. Ведь мяч арбитр должен видеть всегда: не важно стоит он или нет.
- Ну а ему тогда что, 9 метров нужно было отмерять, шагая спиной к воротам?
- (Смеётся) Можно было, конечно, шагать и спиной. А можно было идти вполоборота и просто периферическим зрением фиксировать мяч и игроков рядом с ним. Или отойди в сторону, и ты всё прекрасно увидишь.
Просто всё эти нюансы нужно знать, и уметь ими пользоваться: Опять-же, если без свистка мяч пролетел мимо ворот – желтая карточка и удар от ворот. Если же мяч прилетел в ворота – желтая карточка и перебить штрафной. Гол не засчитывается.
Тут же Турбина не видел кто именно ударил после свистка, и дал желтую карточку Халку. А для того это была вторая желтая в матче. А значит – удаление. Ошибочное удаление. Тогда, помню, Роберто Розетти собирал целый кворум. Ведь Халк – это имя. Это кассовый сбор. А тем более в Санкт-Петербурге. И тут его незаслуженно удаляют! Нужно же что-то делать?
Но с другой стороны, хотели, видимо, и своего отстоять. И в результате виноватым оказался… вообще резервный арбитр! Оказывается, он должен был стоять и наблюдать за этой ситуацией. Господин Розетти, вы чего? Всегда за всё происходящее на поле отвечает главный арбитр!
Я к чему все это поднимаю и обсуждаю то? Были и переговорные устройства, и много других технологий. Но они, увы, часто работают против качественной подготовки арбитров. Один – подскажет, другой – подсмотрит. И VAR – это, к несчастью, технология с тем же недостатком.
Единственный большой и жирный плюс – орлиный глаз. Система определения взятия ворот.
- Футболисты признаются, что при пробитии ими в официальных матчах пульс может поднимать до 200 ударов в минуту. А что происходит при назначении пенальти судьёй?
- Пульс зашкаливает тогда, когда работа идёт в режиме скоростной выносливости. Когда приходится в быстром темпе преодолевать короткие отрезки. А когда сверху добавляется ещё и гул трибун. И не дай Бог – ещё и назначение пенальти в ворота хозяев поля… Тут да, пульс может дойти до страшных показателей.
- То есть у арбитра в такой ситуации может просто физиологически помутнеть в глазах?
- Если ты не готов физически к игре, да, естественно, что это может быть. И помутнение в глазах, и даже не только потеря концентрации, но и дойти вплоть до полуобморочного состояния. И всё это приведёт к ошибочным решениям. А тут можешь опустить руки, и в дальнейшем полностью провалить матч. Именно поэтому концентрацию арбитру нужно держать всё игровое время.
- То есть возможна ситуация, когда судья принимает неверное решение по той причине, что он находится в таком состоянии, в котором нельзя, например, садиться за руль?
- Да, так может быть. Такое действительно может происходить. Но таких не берут космонавты (смеётся).
При этом отмечу, что всё же чаще случается так, что судья либо не добежал, не увидел, был закрыт от эпизода – и в итоге не может самостоятельно принять решение по эпизоду. Чтобы принимать правильные решения нужно всегда быть максимально близко к игровой ситуации. И уже в такой диспозиции самому всё определять.
А что для этого нужно? Например, знать технологию передвижения судьи по полю. Знать и понимать футбол: когда и в каких направлениях может пойти развитие комбинации.
Тут, возвращаюсь к ответу на ваш главный вопрос «Что можно сделать для качественного судейства?» Чтобы добиться этого нужно поменять систему отбора, подготовки и назначения арбитра.
Rusfootball.info
- Сергей Григорьевич, поднимая вопрос по VAR, в отношении нашей сборной на прошедшем ЧМ сразу же возникает вопрос: матч Россия – Испания. Нарушение в нашей штрафной. Судья вот уже собирается идти и просматривать повтор. Но, вдруг по рации ему нечто сообщают, и он передумывает. Но мы-то по телетрансляции повтор видели. И пенальти то был…
- Да. Пенальти в наши ворота в том матче был.
- При этом получилось так, что судья по дороге передумал смотреть повтор. Как это в принципе то возможно?
- Возможно позвонили и сказали, что не надо. Не нужно смотреть повтор. Например, сказали, что уже просмотрели и в эпизоде всё в порядке.
Меня, до начала турнира приглашали на пресс-брифинги по поводу пробного для VAR Чемпионата Мира. И там многие спрашивали про VAR.
А что VAR? Это ведь не истина в последней инстанции. Для начала проблема состоит в том, что сидящий за монитором человек должен знать правила футбола в разы лучше, чем тот, кто бегает по полю. Почему так?
Потому что его реакция на любые события на поле должна быть быстрее, чем у полевого арбитра – ему ведь нужно успеть, помимо констатации факта – пересмотреть его и с других камер, уточнить ситуацию, связаться с главным арбитром, и чётко донести позицию. И при этом – не отрываться от происходящего на поле сейчас.
Различие лишь в том, что арбитр VAR сидит, а главный судья – бегает. У нас проблемы в том числе в том, чтобы найти тех, кто бы хорошо разбирался в футбольных нюансах на поле. А вы ещё хотите найти того, кто будет это делать быстрее и лучше, сидя за монитором? Можно узнать где их искать? Это первый момент.
Второй заключается в том, что Германия, Италия и Англия ещё до ЧМ проводили свой чемпионат с VAR. И вот пример из Чемпионшипа: закончился первый тайм, команды ушли в раздевалку. И тут сигнал от ассистента VAR – вернитесь на поле, пробейте пенальти! Команды возвращаются на поле и пробивают пенальти. А зрители – уже ушли в буфет - выпить чая либо кофе.
Люди заплатили деньги, но не увидели назначение и пробитие этого самого пенальти. Это ведь нонсенс!
В Германии студия VAR была организована в Кёльне, где и отсматривались все матчи. И тут уже руководитель этой VAR-овской организации сказал: значит так, матчи с участием… условно говоря – «Дрездена» или «Берлина» не повторять и не просматривать. В Германии! Уже через полтора месяца, правда, его «попросили» освободить занимаемую должность. Но уже и среди VAR-овцов идут коррупционные схемы? Как же так? Для чего тогда этот VAR за такие деньги нужен?
Лично на мой взгляд – технология «Орлиный глаз» (Hawk eye – прим. ред.), что определяет взятие ворот в спорных ситуациях – она нужна. И это прекрасно. Ведь по этой проблеме ранее Мишель Платини внедрял дополнительных судей вдоль линии ворот. Но и тут присутствовал человеческий фактор: на ЕВРО 2012, когда эта система была внедрена в матче Украина – Англия, когда Франк Лэмпард выбивает мяч уже из ворот. И ассистент из бригады ранее прославившегося арбитра Сканины, стоя в 2 метрах и видя что мяч уже в воротах, заявил что его там не было.
Кстати, этот же Сканина также прославился и в Лиге Чемпионов: когда на Камп Ноу случилось то самое «Барселонское чудо». Тогда он «вытаскивал» «Барселону», которой после крупного поражения нужно было выигрывать 6:1. И они тогда и выиграли – пару мячей вообще забили в добавленное время. Все называли это чудом, а там Сканина чудил. Видимо так было нужно. И, видимо, поэтому он и на этом Чемпионате Мира работал.
Я к чему всё это говорю? На мой взгляд, скорее нужно заниматься профессиональным отбором судей. Как, например, специализированные структуры занимаются отбором пилотов для боевых самолётов: истребителей-перехватчиков. Тут, например, идёт оценка и отсев по стрессоустойчивости.
Также, по этим критериям, нужно отбирать и арбитров. Не только по состоянию здоровья: зрение, дыхалка, реакция. Но и по знаниям правил и нюансов игры. В том смысле что арбитр должен не только знать формальные правила, но и понимать где, когда и как скачет мяч, как и когда идёт нога.
И уже отобрав этих арбитров – их нужно дополнительно тренировать и готовить. Футбол – это не настолько быстрая, космическая игра, где хорошо подготовленный арбитр всё равно бы не успевал за эпизодом. Если арбитр действительно разбирается в нюансах происходящего на поле, и понимает футболистов – он несколько заранее будет перемещаться в ту сторону поля, куда весьма вероятно и пойдёт направление атаки.
И именно этим и отличаются опытные и грамотные арбитры от начинающих, молодых.
Плюс стрессоустойчивость судьи также имеет очень и очень важное значение. Ведь одно дело выходить на матч при спокойной аудитории. И совсем другое – работать при буйных, агрессивных зрителях, что крайне активно реагируют на каждое твоё решение. Тут вполне можно сломаться на поле.
Поэтому я и говорю: да, технологии — это хорошо. Но нужно понимать где и какие нужно применять для пользы футбола. Нынешний VAR – это дополнительные задержки в игре. И тогда, не говорю хорошо это или плохо – но такие технологии изменят философию в футболе.
У нас же есть, например, специальные центры подготовки пилотов, космонавтов, или сотрудников спецслужб. И туда отбирают людей по определённым критериям, а потом, с помощью тех же технологий, их подготавливают. Технологии тут есть, и они работают. Но они позволяют человеку достигать своего максимума, но не пытаются с помощью того-же смартфона заменить часть мозга человека.
Тоже самое, на мой взгляд, нужно делать и с футбольными судьями. Технологии должны работать с ними при отборе и тренировке. Научить, натренировать их. Довести арбитра до его максимума. И в таком виде – выпускать на поле.
В мою бытность мы обращались и стремились сделать подобное в нашем судействе. И даже были первые, весьма неплохие и интересные наработки по этой теме. Плюс, в регионах с этим далеко не всегда хорошо, но существует, например, регулярный чемпионат Москвы. И нас обязывали, но мы и сами стремились, когда, например, ты пропускаешь тур – взять и хоть что-нибудь посудить для поддержания формы. Хоть детей, хоть ветеранов. Правила-то одинаковые. Да, конечно, изменяется темп игры. Но ведь высший полёт для арбитра в том, что не смотря на участвующие в матче лица – судья должен всегда оставаться самим собой. И никогда не расслабляться в трактовке футбольных правил.
- Правильно ли понимать, что идеи «раздать судьям планшеты» и ещё другие электронные помощники – это не самый эффективный путь?
- Это расхолаживает концентрацию. А самое главное, что должно быть у арбитра – это именно концентрация на игровой эпизод. И получается, что судья при работающем VAR будет думать – «а, да ничего – там ведь сейчас, если что – посмотрят и подскажут». «Будет или нет вне игры? Ай, да ладно – пусть и не добегу, но сверху всё равно посмотрят и подскажут через переговорные устройства».
Сразу, как подтверждение тезиса, вспоминается матч «Зенита» с участие Халка. Арбитр Турбина назначает штрафной и даёт указание: без свистка не бить. Далее он отсчитывает 9 метров… Тут то вопросы, на самом деле к тому как он это делал. На мой взгляд, тут арбитр потерял концентрацию. Ведь мяч арбитр должен видеть всегда: не важно стоит он или нет.
- Ну а ему тогда что, 9 метров нужно было отмерять, шагая спиной к воротам?
- (Смеётся) Можно было, конечно, шагать и спиной. А можно было идти вполоборота и просто периферическим зрением фиксировать мяч и игроков рядом с ним. Или отойди в сторону, и ты всё прекрасно увидишь.
Просто всё эти нюансы нужно знать, и уметь ими пользоваться: Опять-же, если без свистка мяч пролетел мимо ворот – желтая карточка и удар от ворот. Если же мяч прилетел в ворота – желтая карточка и перебить штрафной. Гол не засчитывается.
Тут же Турбина не видел кто именно ударил после свистка, и дал желтую карточку Халку. А для того это была вторая желтая в матче. А значит – удаление. Ошибочное удаление. Тогда, помню, Роберто Розетти собирал целый кворум. Ведь Халк – это имя. Это кассовый сбор. А тем более в Санкт-Петербурге. И тут его незаслуженно удаляют! Нужно же что-то делать?
Но с другой стороны, хотели, видимо, и своего отстоять. И в результате виноватым оказался… вообще резервный арбитр! Оказывается, он должен был стоять и наблюдать за этой ситуацией. Господин Розетти, вы чего? Всегда за всё происходящее на поле отвечает главный арбитр!
Я к чему все это поднимаю и обсуждаю то? Были и переговорные устройства, и много других технологий. Но они, увы, часто работают против качественной подготовки арбитров. Один – подскажет, другой – подсмотрит. И VAR – это, к несчастью, технология с тем же недостатком.
Единственный большой и жирный плюс – орлиный глаз. Система определения взятия ворот.
- Футболисты признаются, что при пробитии ими в официальных матчах пульс может поднимать до 200 ударов в минуту. А что происходит при назначении пенальти судьёй?
- Пульс зашкаливает тогда, когда работа идёт в режиме скоростной выносливости. Когда приходится в быстром темпе преодолевать короткие отрезки. А когда сверху добавляется ещё и гул трибун. И не дай Бог – ещё и назначение пенальти в ворота хозяев поля… Тут да, пульс может дойти до страшных показателей.
- То есть у арбитра в такой ситуации может просто физиологически помутнеть в глазах?
- Если ты не готов физически к игре, да, естественно, что это может быть. И помутнение в глазах, и даже не только потеря концентрации, но и дойти вплоть до полуобморочного состояния. И всё это приведёт к ошибочным решениям. А тут можешь опустить руки, и в дальнейшем полностью провалить матч. Именно поэтому концентрацию арбитру нужно держать всё игровое время.
- То есть возможна ситуация, когда судья принимает неверное решение по той причине, что он находится в таком состоянии, в котором нельзя, например, садиться за руль?
- Да, так может быть. Такое действительно может происходить. Но таких не берут космонавты (смеётся).
При этом отмечу, что всё же чаще случается так, что судья либо не добежал, не увидел, был закрыт от эпизода – и в итоге не может самостоятельно принять решение по эпизоду. Чтобы принимать правильные решения нужно всегда быть максимально близко к игровой ситуации. И уже в такой диспозиции самому всё определять.
А что для этого нужно? Например, знать технологию передвижения судьи по полю. Знать и понимать футбол: когда и в каких направлениях может пойти развитие комбинации.
Тут, возвращаюсь к ответу на ваш главный вопрос «Что можно сделать для качественного судейства?» Чтобы добиться этого нужно поменять систему отбора, подготовки и назначения арбитра.
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