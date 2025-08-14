Глебов считает, что "Динамо" не позволяют набрать очки глупые ошибки

"0:4 от «Краснодара», потому что сами себе привезли. По сути, нельзя сказать, что что-то не получается, — просто наши глупые ошибки не позволяют набрать очки. Нужно работать, чтобы исправлять ситуацию. Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые", - сказал Глебов в интервью "Чемпионату".
В среду московское "Динамо" проиграло "Краснодару" (0:4) в Кубке России. Дубль в составе "быков" оформил Казбек Мукаилов. Также голами отметились Густаво Сантос и Эдуард Сперцян. Бело-голубые после двух туров группового этапа Кубка России занимают третье место в группе B, набрав три очка.
Даниил Глебов перешёл в московское "Динамо" зимой 2025 года. За это время хавбек провёл 16 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
После четырёх туров чемпионата России подопечные Валерия Карпина занимают девятое место с пятью очками. Следующий матч "Динамо" проведёт против ЦСКА, располагающимся на четвёртой позиции. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Фото: ФК "Динамо" Москва