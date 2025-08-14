"Я сначала не поверил. Понятно, было грустно, обидно: команда "слепилась", было ощущение, что поборемся за высокие места. Но когда меняются тренеры, состав - ты привыкаешь. Поэтому я немножко остыл и не хочу залезать в душу, ковыряться в причинах", - сказал Акинфеев в интервью "СЭ".
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основной состав "армейцев" он провёл 802 матча. Из них 334 игры провёл на ноль. В составе "армейцев" голкипер завоевал 23 трофея в карьере. Это рекорд среди российских футболистов. Последний трофей вратарь взял в матче за Суперкубок России против "Краснодара" (1:0).
9 августа голкипер провёл 600-й матч в чемпионатах России. ЦСКА в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги принимал на своём поле "Рубин". Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.
После четырёх туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место, набрав восемь очков. В Кубке России красно-синие занимают второе место в группе D, набрав четыре очка.
Следующий матч "армейцы" проведут против московского "Динамо". Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.
Акинфеев - об уходе Николича: сначала не поверил
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о реакции на уход Марко Николича из клуба.
